Brandon Aguilera, volante de la Sele: “me considero con las capacidades suficientes”

El volante Brandon Aguilera desea hacer un gran papel para subirse al avión de Catar. Prensa Fedefútbol.

La Selección Nacional se prepara de lleno, en Corea del Sur, para el primero de los dos juegos amistosos que disputará en el país asiático este viernes.

La Fedefútbol informó que los jugadores trabajaron este miércoles, en el campo auxiliar del estadio Goyang Sports Complex y enfocaron la práctica pensando en los surcoreanos, equipo con el que piensan buscar similitudes a Japón, una de las tres selecciones que la Tricolor enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial de Catar.

“Sabemos la importancia de enfrentar a un equipo como Corea, para simular el juego que enfrentaremos ante Japón en el Mundial”, comentó el mediocampista Brandon Aguilera.

Video: Un ambiente de camaradería rodeó a la Selección a su llegada a Corea del Sur

El Bebote es parte del recambio generacional que busca hacer, paulatinamente, el cuerpo técnico de la Sele y aseguró que sigue trabajando fuerte para demostrarle al estratega de la nacional que puede aportar grandes cosas, pero no solo en los fogueos, sino también en el Mundial.

“Sé que soy parte de este nuevo grupo de jugadores que el profesor está viendo y probando para el futuro, pero me considero con las capacidades suficientes para ser parte del Mundial. Sueño con vestir la camiseta de La Sele y defender a mi país en Catar”, afirmó.

El equipo ya cuenta con todos sus jugadores. Prensa Fedefútbol.

Ilusionado

Otro de los nuevos rostros que se asomó en esta convocatoria fue el volante del Puntarenas FC, Anthony Hernández quien con muchísima ilusión aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los futbolistas que vienen de los, mal llamados, equipos pequeños.

“Soy un ejemplo de que con trabajo, dedicación y mucho esfuerzo los sueños se pueden cumplir y no pienso desaprovechar esta oportunidad que me dio el profe Suárez. Quiero demostrarles que puedo hacer bien las cosas y aunque sé que soy de los últimos de entrar al grupo no pierdo la esperanza de formar parte de la lista para Catar”, aseguró.

Mientras que uno de los referentes y legionarios de la Selección, como lo es Óscar Duarte añadió que esa apertura de incorporar nuevas figuras en el equipo permite refrescar.

“Como referentes tenemos la responsabilidad de acoger a los jóvenes y nuevos jugadores, aconsejarlos y guiarlos en esta etapa de sus vidas. Queremos que comprendan que representar a nuestro país, más allá de ser un orgullo, es una gran responsabilidad por lo que hay que entregarlo todo en la cancha”, añadió.