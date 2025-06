Brandon Aguilera y la ola de críticas por su nivel con la Selección, ¿tiene razón la gente?

Brandon Aguilera es uno de los jugadores más señalados por la afición de la Selección Nacional.

Bebote ha sido titular en los dos partidos de la Selección en la Copa Oro, que Costa Rica ganó a Surinaml 4 a 3 y a República Dominicana 2 a 1.

Brandon Aguilera debe mostrarse más. (AFP/AFP )

El diez tico, según comentarios en redes sociales y en programas deportivos, ha quedado a deber y no ha logrado destacar en los juegos de Costa Rica.

Aguilera tiene una asistencia, en el primer partido ante Surinam, pero le ha faltado meterse más en su rol de eje del medio campo.

LEA MÁS: Brandon Aguilera ya se echó a la bolsa a jugadores del primer equipo del Nottingham Forest

Aunque Aguilera tiene apenas 21 años y una carrera en crecimiento, el peso de la camiseta 10 y las urgencias del equipo hacen que cada partido se le juzgue con lupa.

En los juegos eliminatorios, Aguilera no jugó por una lesión.

Tomás Fonseca, analista de fútbol en Tigo Sport, desglozó los datos del volante del Río Ave de Portugal.

Dijo que ha hecho 22 pases buenos, de 33 intentos, para un 66% de efectividad, con cuatro pases claves y una gran ocasión creada.

Brandon es el centro de las críticas de la afición. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“El balance, más allá de números, es su nivel de involucramiento. Son más destellos que continuidades y hace falta que se empodere, que participe más y quiera que el fútbol pase por él”, expresó el analista.

LEA MÁS: Brandon Aguilera marca su primer gol en Portugal a solo 5 minutos de ingresar al campo

Ese análisis coincide con la percepción de muchos aficionados en redes, que también sienten que le falta peso en el juego.

También le consultamos al periodista Daniel Martínez, de Repretel, sobre qué piensa del rendimiento de Aguilera.

“Es un chineado con la camiseta de la Seleccion porque pasan técnicos y lo siguen llamando, le dan oportunidad, pero no aporta. El rendimiento y la confianza que le dan no está acorde a sus resultados”, manifestó Martínez.

Estos son algunos de los comentarios que dejó la gente en el Facebook de la Fedefútbol luego de la victoria ante República Dominicana.

“Teniendo a Cristopher Nuñez y a Alejandro Bran en banca, ¿qué hace Aguilera de titular?“, escribió Kevin Padías.

LEA MÁS: Brandon Aguilera tuvo un amargo cumpleaños, pero sacó enseñanzas del partido

Otro comentario fue el de Braulio Angulo, quien escribió: “Apenas salió Aguilera la Selección metió el gol. Superlimitado el diez de la Sele. No centra, no crea, no hace pases buenos, qué muchacho más perdido en la cancha”, comentó.