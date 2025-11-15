Brasil gana y convence ante Senegal, en amistoso rumbo al Mundial de 2026

Brasil venció 2-0 a Senegal en un partido amistoso jugado en el Emirates Stadium, en Londres, como preparación para el Mundial del 2026.

Estêvão, con un potente zurdazo en el minuto 28, y Casemiro, asistido por Rodrygo en un tiro libre en el 35, anotaron los goles de la Seleção del italiano Carlo Ancelotti.

“Fue un juego bonito, con sacrificio, concentración y buen nivel defensivo. Todos los jugadores trabajaron muy bien, con mucha presión alta en la primera parte y más control en la segunda y después la calidad de los futbolistas de adelante marcó la diferencia”, dijo Carlo Ancelotti luego del encuentro.

LEA MÁS: Romario y la respuesta menos esperada cuando le preguntaron: ¿Argentina o el Real Madrid?

Estevao (20) celebró el gol que anotó con Brasil, en un juego amistoso contra Senegal. AFP. (IAN KINGTON/AFP)

Avalancha ofensiva

El póquer ofensivo que integraron Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo y Vinícius Júnior, en la línea de la apuesta que hace Ancelotti con la vista en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, fue incontrolable en el primer tiempo.

Si bien Estêvão y Vinícius Júnior despegaban en las bandas, el constante intercambio de posiciones del cuarteto generó muchos problemas a la zaga senegalesa.

LEA MÁS: Brasil se metió en un grave problema con Fifa al contratar a Carlo Ancelotti

Brasil era una avalancha y lanzó serias advertencias con dos remates a los palos de Matheus Cunha.

El gol apareció al borde de la media hora de juego: Estêvão aprovechó, con un latigazo de zurda, un balón que quedó suelto en el área cuando un defensor desvió un pase de Casemiro que buscaba a Cunha.

La Selecciuón de Brasil, con Vinicius Jr derrotó 2-0 a Senegal en un partido amistoso. AFP. (IAN KINGTON/AFP)

“Estoy en la mejor fase de mi vida y voy a seguir trabajando todos los días para que las cosas sigan saliendo”, festejó Estêvão, que suma cuatro tantos con la camiseta verdeamerela desde que Ancelotti asumió como técnico en junio.

“Para mí es una sorpresa ver a un jugador tan joven con tanto talento (...). Brasil tiene con él futuro asegurado”, expresó el entrenador italiano en referencia al extremo de 18 años del Chelsea.

La pelota quieta abrió distancias. Casemiro anotó, libre de marca, tras un centro lanzado por Rodrygo en un tiro libre.