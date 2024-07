Brasil y Colombia no anduvieron ni cerca del milagro que necesitaba Costa Rica

Daniel Muñoz celebró el gol del empate para Colombia ante Brasil. (LACHLAN CUNNINGHAM/Getty Images via AFP)

Brasil y Colombia empataron a uno en el cierre del grupo D en la Copa América, un apretado partido en Santa Clara, California, que dejó a ambos equipos clasificados para los cuartos de final del torneo.

Era una absoluta utopía, una ilusión guindada solo en los sueños de algunos ticos el pensar que las selección cafetera goleara a la canarinha, resultado que necesitaba Costa Rica para conseguir la clasificación y dejar afuera al Scratch du oro.

No se trataba que Colombia no tuviera la capacidad de ganar, de hecho fue el equipo que hizo más por el partido, que pulseó la victoria y que podría decirse que hasta se la quitaron de las manos con un dudoso cobro del VAR por un polémico offside que le anuló un gol que parecía legítimo.

La escuadra de Nestor Lorenzo tuvo todo para sacar el triunfo, el empate al menos lo dejó primero para jugar en cuartos ante Panamá y Brasil lo hará ahora ante Uruguay, en un choque bravísimo.

Lo que no tuvo el combinado cafetero, ni tampoco la verdeamarelha fue la fuerza para una goleada y sin eso ni valía la pena ponerse a hacer cuentas sobre qué necesitaba a Costa Rica. Al ver el partido uno se daba cuenta de que no iba a suceder, las acciones no pasaban por ese detalle.

Los aficionados colombianos llenaron de color las gradas ante Brasil (EZRA SHAW/Getty Images via AFP)

Brasil más bien fue el que abrió el marcador con un tanto de Rapinha de tiro libre a los 12 minutos, el mejor en su país, cuyos chispazos e individualidades sirvieron para maquillar a un conjunto que en el global no termina de jugar bien ni convencer a nadie.

Cuando el primer tiempo estaba por acabar, a los dos minutos del tiempo de reposición Daniel Muñoz puso el 1-1 con un remate de derecha desde el centro del área tras la asistencia de John Córdoba.

Para el segundo tiempo fue que los cafeteros hubieran matado, tuvieron a un rival con un ralito funcionamiento en el que sus estrellas como Vinicius siguen sin aparecer y más bien hasta perdonaron los parceros con una que Rafael Santos Borré se comió solo frente al marco a los 84.

Al final tablas, Colombia aseguró su primer lugar, Brasil se metió y el milagro tico ni se asomó.