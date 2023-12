Breansse Camacho revela la preocupación que tiene para el partido de vuelta en Alajuelense

Breansse Camacho (fondo) criticó duramente las decisiones del árbitro. (Albert Marin)

Breansse Camacho no se guardó nada tras el triunfo 3-0 del Club Sport Herediano en el juego de ida de la semifinal ante Alajuelense. El técnico dijo de todo en la conferencia de prensa.

Desde la solvencia de su equipo para anotar, pasando por el arbitraje y los errores que cometió en la fuerte falta a Elías Aguilar y la mano de Edward Cedeño dentro del área que no marcaron como penal, mostrando que eso le preocupa para el juego de vuelta.

“Creo que siempre les hemos hecho daño, porque si hacemos el recuento, hemos estado encima de ellos en muchos momentos, hemos estado así de dejarlos fuera en los torneos que hemos estado disputando, la series fueron muy parejas. Está claro que Alajuelense es un equipo de mucho talento, calidad y mucho oficio, pero Herediano reflejó su solvencia en el marcador.

“Pero salgo un poco preocupado porque vi una acción donde quieren lesionar a Elías Aguilar claramente y el árbitro (Brayan Cruz) no sancionó como debía hacerlo, observé una mano dentro del área y no la marcaron como debían.

“Me da la impresión de que hay una directriz de que debían expulsar a Jafet Soto, que Jafet ni siquiera desde antes del juego, por una cuestión, no podía hablar y no le dijo nada (al árbitro), lo que interpreto es que hay una directriz de expulsarlo, eso me preocupa porque es una serie de 180 minutos.

LEA MÁS: Herediano dejó el sueño del triplete de Alajuelense en coma

“Estoy diciendo cosas claras como son, no nos estamos excusando en nada, pero me preocupa, porque sí estoy de acuerdo de que a Joel Campbell hay que cuidarlo, los árbitros lo cuidan, se tira al piso, pitan y no hay problema, pero que sean igual.

“Lo de Elías Aguilar es preocupante, lo de este muchacho Edward Cedeño fue tan evidente que ellos (Alajuelense) lo debieron cambiar, igual Carlos Martínez, era de doble tarjeta amarilla y para afuera, pero resultó que no, tan evidente que el señor entrenador lo sustituyó”, finalizó.