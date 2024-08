Brisa Hennessy dio alma, vida y corazón para llenar de orgullo a Costa Rica más allá de una medalla

Brisa Hennessy consiguió el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Ed Sloane/Getty Images)

Brisa Hennessy dio su mayor esfuerzo y trabajo para pelear por una medalla, lamentablemente el bronce tampoco se dio y cayó en la lucha por esta presea ante la francesa Johanne Defay, con lo que quedó en el cuarto lugar de la competencia de surf de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La macha llenó de orgullo e ilusión a todo un país, por unos días la surfeadora de Matapalo en Puntarenas nos puso a todos a hablar de un deporte que muchos jamás se habían sentado un minuto a ver, pero que luego de estas Olimpiadas cambió.

Qué grande fue lo hecho por esta tica de nacimiento, corazón y alma, en diez días demostró cuánto ama a esta nación y por qué eligió competir en su nombre, cuando tuvo oportunidades de hacerlo por otras naciones, pudo más el pinto, los monos y las playas ticas donde aprendió a surfear.

El sueño de la medalla estuvo vivo hasta el final, pero no conseguir ese metal no desmerece en absoluto lo que fue su participación en París 2024. Gente que en la vida había visto ese deporte, se preguntaba a qué hora competía.

Fue un lunes complicado, lo sucedido en las semifinales sin duda dolió mucho, un golpe directo al corazón ya que, por un error, se quedó lejos de esa anhelada final por el oro, en el cual todos creímos hasta el último momento.

La lucha por el bronce ante Defay fue igual de complejo, posiblemente se arrastraba la presión y el dolor de lo sucedido en las semis, un fallo insólito que, según su amigo y periodista Carlos Brenes, no había visto cometer en su carrera y se dio en el peor de los momentos.

Fue un heat en el que Brisa tenía que arriesgar, pues empezó abajo en el puntaje muy pronto, la francesa consiguió un par de olas de seis puntos que sumaban doce puntos y le metía presión a la tica de conseguir al menos un par de buenas olas.

El tiempo caminaba y no mandaba las olas que necesitaba Brisa, grandes, para hacer buenas tuberías. Las condiciones lamentablemente no quisieron enviarlas y la estrategia de esperar no funcionó.

Y para peores, faltando menos de diez minutos, perdió la prioridad, es decir, la oportunidad para ser primera en atacar las olas, las dudas por si se mandaba o no se las cobraron los jueces y le retiraron el privilegio para dárselo a la francesa.

En lo deportivo, no fue un buen lunes para Brisa, pero en lo global, en la capacidad que mostró, Hennessy, conquistó el corazón de todo un país, ese premio no es nada menor. En Los Ángeles 2028, donde seguramente estará, puede ser el momento de conseguir ese gran sueño.