Brisa Hennessy le habla con el corazón a Costa Rica en un hermoso mensaje

Brisa Hennessy le mandó un sentido mensaje al pueblo de Costa Rica, este martes, un día después de obtener el cuarto lugar en el surf olímpico de París 2024.

Brisa Hennessy le habló con el corazón a Costa Rica.

En Brisa estaban muchas esperanzas de obtener una medalla y la costarricense dio su mejor esfuerzo, por eso dejó con el pecho hinchado de orgullo a sus miles de seguidores, ante eso escribió esto en sus redes:

“No siempre hay sol en nuestro camino. Es debajo de la lluvia y los desafíos donde encontraremos la fuerza y los arcoíris. Mi corazón duele por no haber podido ganar esto por ustedes. No tengo palabras para expresar mi gratitud por el amor, la luz y la creencia que me han dado. El sueño sigue vivo. Gracias Costa Rica”, escribió la deportista.

En el hilo, hasta la Federación Costarricense de Fútbol respondió: “Sos enorme Brisa. Gracias por tanto”, expresó.

Incluso la cuenta en español de las Olimpiadas le puso algo: “Hermosas y verdaderas palabras”, junto a unas estrellas y un corazón.