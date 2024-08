Brisa Hennessy mantiene vivo el sueño de la medalla olímpica al obtener el mejor puntaje del día

Brisa Hennessy volvió a lucirse en la tercera ronda del surf con la mejor calificación del día. (JEROME BROUILLET/AFP)

Brisa Hennessy tiene a todo Costa Rica en la ola de la ilusión y la emoción, en el sueño de una medalla olímpica que se ve posible y este jueves dio otra paso más hacia el gran objetivo, al derrotar a la portuguesa Yolanda Hopkins en la tercera ronda.

Sigan o no el surf, lo entiendan o no, muchos en Tiquicia se han dejado encantar por la atleta de 24 años, que ha unido a un país más allá de un partido de fútbol, algo que no es nada fácil en esta tierra.

La calidad, pero sobre todo el amor y el compromiso que esta chica ha demostrado por la nación, es lo que ha conquistado a la gente, lo que nos tiene a muchos como locos.

Finalmente, luego de tres días de espera, se pudo dar la tercera ronda de competencias, en la que una vez más la nacida en Puntarenas demostró que está en un nivel superlativo y lista para luchar ante cualquiera por poner el nombre de Costa Rica muy en alto.

El choque ante la portuguesa fue otro escalón más para una surfista como Brisa, que demostró que está totalmente conectada con el mar de Tahití, con unas olas que conoce muy bien, en las que se preparó con antelación, ella llegó conociendo muy bien el entorno.

La competencia fue muy diferente a la del sábado anterior, en la que el agua dio mucho chance de lucirse, hacer lo que llaman tubos, que es ir adentro de la ola, entonces este jueves la espuela y la creatividad de los deportistas, para sacarse trucos de la manga, era vital.

Vestida de rosado, en esta ocasión la competencia trató de escalar olas ante un mar muy picado y no fue un duelo fácil, en el que empezó perdiendo desde temprano cuando la europea pegó una ola de 6.33 ante un intento en el que la tica falló, un arranque bastante complejo.

Dichosamente conforme fue avanzado el heat de 30 minutos, la costarricense demostró el gran conocimiento que tiene del agua en Tahití y se sacó de la nada una tubería en un mar que no había ofrecido una sola en toda el día, hasta que apareció la nacional e hizo lo impensado este jueves.

Con la gran movida, Hennessy pasó a liderar la competencia con un puntaje de 11.84, sobre 9.90 de la rival, por lo que le pasó la presión de ir a arriesgar.

Brisa tampoco se iba a confiar con lo tenía, tuvo un intento más en el que pudo elevar un poco más su calificación para llegar a los 12.34, con lo que no solo clasificó, sino que lo hizo con el mejor puntaje de la ronda empatado con la brasileña Tatiana Weston-Webb. Anda como las grandes.

Además con la clasificación a los cuartos de final ya se aseguró la obtención del diploma olímpico, reconocimiento a los mejores ocho deportistas en las disciplinas, con lo que iguala lo hecho en Tokio 2020 cuando también obtuvo este galardón.

Tras la tercera ronda, Brisa se sembró para los cuartos de final, que será este jueves por la noche (hora tica), donde enfrentará a la brasileña Luana Silva, que ganó por muy poquita diferencia a su compatriota Taina Hickel, con un puntaje de 6.77 a 5.93.