Bronca entre periodista Diego Obando y Paulo Wanchope tuvo un nuevo episodio

Diego Obando le ofreció sus disculpas a Paulo Wanchope y pasó la página. (Instagram)

El periodista y coordinador de deportes de Canal 8, Diego Obando, inició el programa Fútbol Al Día de este lunes, de una manera diferente, con una sentida disculpa para el técnico del Cartaginés, Paulo César Wanchope.

Al inicio del programa el comunicador aprovechó disculparse luego que la semana pasada en un momento que pensó que estaba fuera del aire, dijo una frase fea contra el entrenador brumoso.

“Con mucha pena y humildad me pongo aquí frente a la cámara para enmendar un error que cometí. El pasado viernes mediante la edición de Fútbol Al Día, de forma muy desafortunada y lamentable, por un error que obviamente a cualquiera nos puede pasar se combinaron dos cosas, un error técnico y uno humano, que por supuesto se convirtió en tendencia y se hizo viral lo que dije”

“Estoy muy arrepentido de lo que pasó, sobre todo porque afecté a alguien con un simple comentario de fútbol que acabó siendo muy grave y que no justifica lo que pasó. Gracias a Dios tengo muchas personas que me han aconsejado y guiado y lo mejor que pude haber hecho fue buscar a la persona, ofrecerle perdón y con mucha pena y cabeza baja llamar a don Paulo César decirle ‘Me equivoqué' pues sencillamente no tuve que haber dicho lo que pasó”, comentó.

Obando añadió que parte de la vida es reconocer cuando se comete un error y reiteró que con gran pena no solo quiere ofrecerle disculpas públicas a Wanchope, como ya lo había hecho el viernes, tras una conferencia de prensa este domingo, en la que el técnico afirmó que le pareció penoso que escuchó, sino al público que los ve.

LEA MÁS: Paulo Wanchope se refirió al desliz del periodista Diego Obando

“Don Paulo es una persona sumamente respetada y grande para el fútbol nacional, como figura y persona es u caballero en toda la palabra, muchas gracias por aceptar la disculpa”

“Listo, no pasa nada más, con mucha pena y humildad lo digo, pasé un mal fin de semana, lleno de tristeza por lo que hice. No es algo en lo que quería entrar, pero acá estamos para enmendar lo que pasó, que se borre y sea solo un simple recuerdo de algo malo y sin sentido que dije”, agregó.

Obando además recibió el apoyo de sus compañeros en el espacio como José Pablo Alfaro, Jacqueline Álvarez y Diego País.

“Ese es nuestro capitán, un error lo comete cualquiera y como lo tuviste vos, es el equipo y acá estamos para apoyarte y darle la disculpa del caso a toda la gente que nos ve que es muchísima”, dijo el argentino para cerrar el tema.