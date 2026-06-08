Bruja pronostica el destino mundialista de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, principales rivales de Costa Rica en Concacaf

En este Mundial del 2026, la Concacaf tendrá un gran protagonismo y es por eso que en La Teja le consultamos a la reconocida bruja Mithzi Bonilla cómo les irá a los principales rivales de Costa Rica en nuestra área, como lo son México, Canadá, Estados Unidos y Panamá.

El Mundial para los mexicanos según la bruja

La tarotista Mitzhi reveló como será el Mundial de los anfitriones (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Wow. Bueno, me hiciste brincar las cartas de oros. Me habla de un nueve de oros, un seis de oros y también un cinco de oros y la carta del nueve de copas. Para mí, México va a llegar a donde quiera llegar. Así que arriba, mexicanos, porque sí se puede y las cartas nos hablan de mucha fuerza, de mucha seguridad, porque el oráculo me habla de seguridad. Entonces, a donde ellos quieran llegar con seguridad lo van a lograr”, sentenció.

Estados Unidos y su participación según la Bruja

“Ellos van con muy buena fuerza, van con mucha comunicación, pero siento que a la hora de tomar decisiones para el equipo o cambios, ahí es donde no están muy bien y eso podría estancar la parte de que evolucionen”, aseguró.

Bruja da un buen augurio para Panamá en el Mundial (Esteban Bermudez/ebermudez)

Sobre Canadá, así le irá según Mitzhi

“Es un equipo que va a tener dificultades en la cancha con otros jugadores y con otros equipos, entonces eso los va a poner a pensar, los puede desequilibrar y no va a dar lo que esperan los aficionados”, concluyó.

El segundo Mundial de Panamá será así según la tarotista

“Lo veo muy bien, con mucha buena comunicación, con un buen entrenamiento, o sea, Panamá está con las condiciones perfectas de ir al Mundial y dar un buen fútbol. Panamá puede hacer su mejor Mundial, entonces. De hecho, van a ver de Panamá un Mundial que nunca se ha visto”, concluyó.