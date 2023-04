Brumosos divididos con la opinión de Paulo Wanchope tras expulsión de Marcel Hernández

Los aficionados del Club Sport Cartaginés están divididos en cuanto a lo que dijo el entrenador brumoso, Paulo César Wanchope, en la conferencia de prensa del domingo anterior, luego de vencer a Puntarenas FC 2 a 1.

El estratega opinó que no confía nadita en los árbitros y que espera cualquier cosa, en referencia a la roja que recibió el goleador del club, Marcel Hernández.

Cartaginés enfrentará a Saprissa sin Marcel Hernández. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí no me sorprende todo lo que está pasando, sobre todo cuando vienen los momentos decisivos. En su momento no iba a hablar sobre ese tema, pero desde hace mucho había hablado con los muchachos de que nos preparemos para lo que sea y estamos listos para lo que sea.

“No va a pasar a más y no vamos a reclamar, porque sé dónde estoy y las cosas que pasan. Estamos preparados para lo que sea, viene el partido contra Saprissa y toca descansar y preparar ese juego importante ante el líder”, sentenció.

O sea, el técnico brumoso dio a entender que cualquier cosa podía pasar con el equipo, en cuanto al arbitraje, ahora que se viene los partidos claves ante Saprissa, Herediano y Alajuelense.

¿Qué dicen los brumosos de eso?

“En primera instancia pensé lo mismo que Chope, que la roja no tenía sentido, pero viendo las repeticiones, es evidente que Marcel cometió un error y está bien expulsado. Quizás no pensó en la importancia de los juegos que vienen o creyó que no le iban a sacar roja”, manifestó la fiebre blanquiazul Antonieta Flores.

Para Carlos Umaña, el cubano se equivocó al hacer ese gesto (sacar el dedo del centro), pero considera que el castigo es desproporcionado.

“Pienso que el árbitro fue demasiado drástico, no era para tanto, lo amonesta y le llama la atención y ya, no era para una expulsión, y qué raro, nos toca con Saprissa. Eso no quita que Marcel se equivocó, pero no era para tanto”, expresó.

Marcel Hernández le ha metido 14 goles a Saprissa. (Jose Cordero)

Lucía Peralta, otra fiebre del club de la Vieja Metrópoli, cree que Chope tiene razón, pero también considera que el delantero se equivocó. “Es extraño que suceda cuando vamos a enfrentar a Saprissa, al que le tiene la medida puesta, pero sin duda Marcel no tuvo que haber hecho eso. Quizás era para amarilla”, dijo.

Con calidad

Los brumosos deben enfrentar a Saprissa en la siguiente jornada sin Marcel, que es el gran verdugo morado con catorce goles.

Pese a que todos coinciden en que será una baja sensible (seguramente el castigo será de dos juegos, ante Saprissa y Herediano), dicen que en el plantel hay calidad para jugar sin el cubano.

El mismo Chope fue el primero en decirlo. “Es nuestro goleador, pero así como está Marcel, también hay otros compañeros que están deseando jugar. Nos hemos preparado y desde la pretemoorada nos planteamos jugar como equipo y así lo hemos hecho”.

¿Qué dice el informe? Marcel Hernández fue expulsado ante Puntarenas FC por actuar de modo ofensivo, insultante y humillante al mostrar el dedo medio de su mano derecha a un adversario como gesto obsceno, dice el informe arbitral de Brayan Cruz.

Umaña considera que la baja de Marcel pesa, pero que hay un plantel importante que hace un gran torneo.

“Pieza por pieza, Cartaginés es muy competitivo en sus líneas, con Michael Barrantes, Allen Guevara, Carlos Barahona, por decir algunos. Es un equipo que le pone muchas ganas y sí es importante, pero el que lo sustituya lo hará bien”, consideró el fiebrazo.

Peralta cree que será una baja muy importante, pero que Wanchope ya ha jugado sin el caribeño y que ahora el equipo está mejor preparado.

A Paulo Wanchope no le sorprendió la roja a Marcel Hernández. (Rafael Pacheco Granados)

“Un goleador siempre hace falta, no hay duda. Pero hay buen plantel, ya sea para que lo sustituya en el puesto o para que Chope varíe el sistema, que es lo más conveniente ante los morados”.

Flores va en la misma línea.

“Ya hemos estado sin él, el rendimiento no es igual, pero se puede solventar, hay que ponerle más en esta parte del campeonato, pero sí se pueden sacar los juegos”.

Esperanza

Los brumosos están muy ilusionados con que el Cartaginés se vuelva a meter a las semifinales y luche por el título, como ya lo hizo en el Clausura 2022.

“Me parece que sí nos vamos a meter, tenemos un buen equipo, el rendimiento nos respalda y vienen partidos en casa que nos pueden favorecer”, expresó Flores.

Umaña tampoco duda en que los brumosos estarán en las semifinales. “Sí los veo, es un equipo que juega bien y que mete muchas ganas”.