Bryan Oviedo se ganó la antipatía de dos aficiones que curiosamente juegan este miércoles

Bryan Oviedo, el nuevo lateral de Alajuelense, se ha ganado la antipatía de dos aficiones al mismo tiempo: la de Saprissa y la de San Carlos.

Lo que consiguió no es cualquiera, ya que se los echó en contra, al darles la espalda en diferentes momentos. Curiosamente, esos dos clubes se enfrentarán este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa, a partir de las 8 p.m.

Bryan Oviedo jugará con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Oviedo había dado su palabra al equipo norteño de que jugaría con ellos, pero cuando Alajuelense se enteró de su regreso al país, hizo una oferta con mejores condiciones. A pesar de que Oviedo aseguró haberlo meditado mucho por su familia, al final decidió fichar con los rojinegros y dejar a los norteños como un miura.

Con Saprissa, la historia es más antigua. En el pasado, Oviedo había declarado que el club morado era un sentimiento incomparable, justo cuando entrenaba con ellos e incluso había firmado un precontrato.

“Si el 15 de agosto no sale algo que sea bueno para mí, prefiero quedarme aquí, es mi casa. Siempre mi primera opción es Saprissa, y lo dije: si volvía a Costa Rica, la primera opción iba a ser Saprissa”, expresó en julio de 2022, pero tampoco cumplió porque le salió algo mejor.

Con ambos equipos quedó mal y en esta nueva oportunidad se decidió por Alajuelense.

A raíz de lo sucedido, Luis Carlos Chacón, presidente de los Toros del Norte, criticó la falta de palabra de Oviedo.

“El tema no es Alajuelense ni ningún otro club, es la palabra del jugador. Después de que él me buscó y me pidió ayuda para llegar a San Carlos, hice todo lo necesario. Me dijo que el lunes llegaría al estadio, pero el sábado por la noche me informó que no vendría porque le habían ofrecido algo nuevo”, comentó Chacón.

Un aficionado de Saprissa y dirigente de la peña Poder y Orgullo, Jesús García, criticó a Oviedo, acusándolo de ser otro que se va detrás del dinero que ofrecen los alajuelenses.

“Por la plata baila el mono, se van facilito donde les dan plata. En lo personal, no me duele, Saprissa no estaba peleando por él, no es una posición que necesitemos”, afirmó.

Además, mencionó que se está volviendo costumbre que Alajuelense fiche a este tipo de jugadores, refiriéndose también a casos como Celso Borges, Joel Campbell, Johan Venegas y hasta el entrenador Alexandre Guimaraes.