Bryan Ruiz aclaró qué pasó en la convocatoria de Kendall Waston que Saprissa rechazó

Bryan Ruiz explicó qué sucedió en el caso de Saprissa y el llamado de Kendall Waston. (Facebook: Federación Costarricense de Fútbol/Facebook: Federación Costarricense de Fútbol)

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, habló de manera directa y muy sincera sobre qué sucedió en la convocatoria del defensor Kendall Waston y los motivos por los que Saprissa rechazó el llamado.

Los morados afirmaron que el jugador no estaba en condiciones de viajar mientras se recuperaba de una lesión, aunque el jugador le había dicho lo contrario al entrenador.

El seleccionador se disculpó con los morados dado que se comunicó con el jugador directamente para ver cómo estaba, antes de hablar con el club.

“Yo le pedí disculpas a Saprissa por medio de Rónald (González) porque yo cometí un error, hablé directamente con Kendall para ver cómo estaba y él me dijo que estaba bien, ya se había enviado la convocatoria, pero no habían contestado.

“Le pedí disculpas a Saprissa porque no fue la forma correcta, ya después lo hicimos diferente, nos dijeron sí está habilitado, pero que él está en un procedimiento, un tratamiento”, comentó.

Ruiz afirmó que no quiso insistir en el caso porque se trataba de un partido amistoso, pero que en otras circunstancias habría presionado más.

“En un momento que nos estemos jugando demasiado, capaz que hubiera ido más allá, pero ahora no valía la pena. Entendemos que Saprissa se está jugando cosas importantes y no valía la pena ir a discutir.

“Sí siento que para el jugador fue tal vez injusto, porque le quita la oportunidad de venir acá a enfrentar a Argentina, pero eso ya es de parte del equipo”, detalló.

Ruiz explicó que se intentó llamar a otros jugadores, pero que no estaban cerca para tomar el vuelo que había para poderpara ir a Argentina