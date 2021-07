Bryan Ruiz: “Algunos no entienden que mi rol es diferente”

El capitán de la Sele, Bryan Ruiz, dijo que su papel en la Tricolor es ayudar al técnico Luis Fernando Suárez a encontrar el equipo ideal y en la transición de generación.

“Yo hablé con él y le dije, ‘si me necesita estoy acá, sea para jugar 60 minutos, 90 minutos, cinco minutos o para no jugar’. Voy a cumplir 36 años y físicamente ya no es igual, viajar no es tan fácil”, aseguró Ruiz, anotador del tanto que le dio la victoria a la Sele, 1-0 ante Jamaica.

Byran Ruiz tuvo un partido regular. Anotó el gol. Fedefutbol. Byran Ruiz tuvo un partido regular. Anotó el gol. Fedefutbol. (Carlos Eduardo Ramirez)

Comentó que hace caso a las indicaciones que le da el colombiano, sea jugando más atrasado o más adelantado.

“Hacemos lo mejor y estoy para lo que él me necesite. Si no me necesita no va a haber problema. Hemos ganado los tres partidos y eso no es fácil”, expresó.