Bryan Ruiz confirma la peor noticia para Herediano y su hermano Yendrick

Bryan Ruiz, asistente técnico de Liga Deportiva Alajuelense y hermano del delantero del Herediano Yendrick Ruiz, confirmó este lunes una mala noticia acerca del florense.

Yendrick Ruiz se quebró el brazo izquierdo. (MAYELA LOPEZ)

Los hermanos Bryan y Yendrick Ruiz fueron rivales este sábado en el duelo que quedó 1 a 1 en el estadio Carlos Alvarado, partido del que el delantero florense salió lesionado.

El jugador debió abandonar el estadio en ambulancia, con signos evidentes de dolor, pero no se había dicho que tenía el atacante herediano.

En una entrevista con Anthony Porras de Columbia, Bryan contó que su hermano se quebró el brazo derecho y tiene que ser operado. Ruiz está en Guatemala, donde este martes la Liga enfrenta de visitante al Antigua, en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

“Está bien, tienen que operarlo porque tiene una fractura en el brazo, pero dentro de todo está bien y esperamos que la operación sea un éxito para volver a verlo jugando”, manifestó Ruiz.

Bryan Ruiz confirmó que su hermano se quebró. (Rafael Pacheco Granados)

El liguista dijo que hizo algo que no debió hacer, meterse al banquillo del Herediano, pero fue para preguntar por su hermano, mientras en la cancha había una discusión.

“Cuando pasó la situación uno se preocupa, vi la jugada, vi donde se agarró el brazo y sentí que había pasado algo , él no va a salir por algo que no sea serio. Me acerqué en una situación que estaban discutiendo, no debí hacerlo y me di cuenta que era una posible fractura”, explicó.

Ruiz dijo que no se puede obviar que en estos partidos, aunque sean de alta competencia, cuando hay cercanía, hermanos en este caso, se saluden y se deseen lo mejor.

“Con él siempre he tenido muy buena relación, antes de los partidos nos vacilamos y nos deseamos lo mejor y queremos que gane el mejor”.