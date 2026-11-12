Deportes

Bryan Ruiz confirma un importante cambio en su once para el juego contra Ecuador

El juego entre Ecuador y Costa Rica será este viernes a las 6 p. m. en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

Por Yenci Aguilar Arroyo

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Bryan Ruiz, técnico de la Selección Nacional, confirmó un importante cambio en el once estelar que presentará este viernes para el juego contra Ecuador.

El partido amistoso ante los sudamericanos será el viernes, a las 6 de la tarde, hora tica, en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Una de las variantes que se hará para este partido se dará en el arco.

Además, confirmó el regreso de Manfred Ugalde en la delantera luego de que el jugador del Spartak Moscú quedó fuera de la Liga de Naciones por sanción.

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz confirmó un cambio en el once estelar de la Sele, para este viernes. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Sorpresa

A Ruiz le consultaron sobre el once para el partido de mañana y así respondió:

“Posiblemente, en partidos eliminatorios, jugándonos algo por puntos, seré un poco más reservado, pero en este caso les diré algo, mas no les voy a dar alineación completa.

“Estará Patrick (Sequeira) en el arco. Abraham (Madriz) ha hecho unos partidos impresionantes con Saprissa, es un porterazo, en los partidos con Selección, me alegra la personalidad que tiene con Saprissa, lo competente que es.

“Muy contento con él, pero en este partido va a atajar Patrick”, señaló.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección NacionalBryan RuizPatrick Sequeira
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.