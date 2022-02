Bryan Ruiz criticó las declaraciones de Giancarlo González al perder el clásico

El capitán de Alajuelense Bryan Ruiz dijo que un jugador como Giancarlo González se equivocó al decir que el partido contra Saprissa es uno más, pero que lo dijo al calor del momento.

Bryan Ruiz tuvo un buen partido ante Sporting.

Ruiz expresó su dolor por la derrota en el clásico y la de este jueves ante Sporting. En ambos casos, los manudos se miraban mejor, pero recibieron un gol en los últimos minutos.

“Dentro del calor del momento se dicen cosas que no son ciertas, un jugador como Pipo, un referente del equipo lo que quiso fue dar ánimos al calor del momento. Claro que sí pasan cosas al perder contra Saprissa, el equipo lo siente más, fue algo del calor del momento, frustracioń luego de perder un partido que creemos que no merecimos perder”, dijo el capitán manudo.

También se refirió a los gritos de la afición con el “fuera Rudé”.

“Estamos claros que la Liga es un equipo grande y dos partidos perdidos consecutivos no es normal y la afición está molesta con los resultados, pero no podemos quebrar todo un proceso de un técnico que sabemos de su capacidad por cómo plantea los entrenamientos. Vamos a trabajar, a hacer el mejor esfuerzo para mejorar. Hemos tenido chances de anotar y no lo hemos hecho”.

Ruiz dijo que el equipo está descuidando las marcas en los minutos finales y eso le ha costados seis puntos en los últimos dos partidos.

“¿No sé que pasa?, se trabaja bien, pero los resultados no se dan, el fútbol es de resultados y tenemos que cambiar y tenemos dos opciones, agachar la cabeza y no hacer nada o aceptar responsabilidades y trabajar para mejorar”, comentó.