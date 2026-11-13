Bryan Ruiz demostró en Ecuador que no es visto como un técnico más para Costa Rica

Bryan Ruiz fue recibido de gran forma en Ecuador. (Prensa FCRF/Cortesía)

Bryan Ruiz vivió un día muy particular en Ecuador, país al que visitó con la Selección de Costa Rica para dirigir un amistoso este viernes a las 6 p.m. en la capital, Quito.

La llegada a la mitad del mundo le demostró al seleccionador nacional que no es visto como un técnico más, al menos de este lado del continente, y fue muy reconocido y buscado por los locales, quienes recordaban su trayectoria.

Aficionados, integrantes de la Federación y de equipos locales, así como periodistas le pidieron fotos, autógrafos y le dijeron que lo recuerdan muy bien, especialmente como el capitán de la Selección de Costa Rica en Brasil 2014.

Desde que llegaron al hotel Dann Carlton, un lujoso establecimiento cinco estrellas ubicado en el distrito financiero y comercial de Quito, se notó que el trato con Bryan era diferente y que es la figura que más llama la atención.

Las actividades de la Sele empezaron temprano por la mañana de este jueves y a las 12:30 p.m. se dio la conferencia de prensa en la que Ruiz apenas llegaba y ya notaba las muestras de cariño de los locales.

Bryan Ruiz recibió muestras de cariño en Ecuador

Durante la conferencia de prensa, un periodista local aprovechó para felicitarlo por el Mundial que hizo la Sele en Brasil y hasta para recordarle que en aquel entonces pudo conversar con él.

“Para el Mundial Brasil 2014 pude hablar con usted y no sé si es tarde, pero lo felicito. Nos dieron muchas alegrías y estábamos encantados”, le indicó el comunicador cuyo nombre no pudimos identificar.

Ante la buena vibra, Bryan recibió con una sonrisa sus halagos y respondió: “Primero que todo muchas gracias por sus palabras, nunca es tarde para decir algo bueno y me siento muy halagado”, destacó.

Una vez finalizada la conferencia, dos comunicadores locales esperaron al estratega para acercarse, saludarlo y pedirle un par de fotografías, además de felicitarlo de nuevo por ser elegido DT de la Sele.

Bryan no había salido del salón de la conferencia cuando lo abordó un buen grupo de personas que también quería recuerdos con él, una de ellas, un directivo del club Independiente del Valle, hasta le regaló una camiseta para que tuviera un recuerdo del fútbol ecuatoriano.

Bryan Ruiz recibió hasta una camiseta por parte de los ecuatorianos. (William Cordero/William Cordero)

En el lobby era lo mismo, hasta huéspedes del hotel se acercaban y no lo dejaban irse, pese a que tenían que salir pronto para ir al entrenamiento que se realizó a las 2:45 p.m. en el estadio Chubb Arena IDV.

William Cordero, corresponsal de La Teja, quien estaba en el hotel, nos explicó que se sintió un momento muy bonito.

“Lo reconocieron mucho y hasta se quedó gente esperándolo luego de la conferencia, sorprendió ver que generó tanto, lo recordaban muy bien y le mostraron mucho cariño”, comentó.

Marcelo Gallardo también elogió a Bryan Ruiz

Luego de lo vivido en el hotel, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se realizó la conferencia de prensa de los locales con el argentino Marcelo “Muñeco” Gallardo, actual seleccionador de la Tri, quien también dirigió elogios a Bryan.

“Un gran futbolista, estamos hablando de alguien que fue un gran futbolista, muy destacado, lo recuerdo con mucho respeto”, aseguró el sudamericano.

La Selección de Costa Rica tuvo su último enfrentamiento antes de enfrentar a Ecuador. (William Cordero/William Cordero)

El Muñeco fue sincero al decir que ha visto poco del trabajo de Bryan como DT dado que apenas viene empezando su gestión, pero fue muy respetuoso de Costa Rica como rival.

“Veo que han tenido algunas bajas importantes respecto a la última convocatoria, no me gusta dar muchos nombres ni hablar de jugadores porque no quiero ser injusto, pero respeto a su país, respeto a su entrenador y su manera de jugar.

“Veremos cuál es el proceso que trae, no puedo hablar mucho porque es trabajo ajeno, más allá de conocer con quién nos vamos a enfrentar”, dijo.

El sábado, la Sele partirá a Argentina para jugar el martes contra la tricampeona del mundo, un país en el que Ruiz también goza de reconocimiento y donde sus medios de comunicación reportaron incluso cuando fue nombrado como DT.

Estas son muestras del prestigio que todavía genera el nombre de Bryan Ruiz fuera de nuestras fronteras, especialmente por lo que representó como futbolista en el fútbol internacional.