Bryan Ruiz explicó qué valora a la hora de convocar a un jugador, ¿se contradijo al llamar a Bayron Mora?

A Bryan Ruiz se le armó un mosquero porque convocó a la Selección de Costa Rica al segundo portero de Alajuelense, Bayron Mora, lo que provocó la crítica de alguien pesado en el medio futbolístico como Wálter Centeno, pero curiosamente el técnico tricolor le explicó a La Teja, días antes de que todo explotara, qué valora a la hora de llamar a un jugador.

- ¿Qué pesa más en una convocatoria: el momento deportivo, la personalidad o el compromiso con la Selección?

“Me parece que es un todo. No podemos analizar solo una cosa. Yo creo que es un cúmulo de de situaciones, en las que necesitamos que el jugador esté en calificaciones altas, en la mayoría de ellos para poder tomarlos en cuenta”.

Esto fue lo que nos respondió Bryan, lo que contrasta un poco con el llamado de Bayron porque al no jugar no tiene calificaciones altas y le da un poco de razón a Paté.

“No me quiero meter en la parte de dirección de una selección, pero pasan cosas extrañas. El entrenador dijo en una conferencia que no le importaba el tema de la edad y está bien, si él quiere tener jugadores mayores o menores, que los tenga.

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Bryan Ruiz habló de lo que toma en cuenta a la hora de convocar jugadores a la Selección. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Si quiere tener a los amigos, que los tenga, pero favores no. No puedes poner al banca de tu exequipo, no puedes, es que es banca. El único portero que puede estar en banca y ser llamado a la Selección es Keylor Navas, después ninguno”, dijo luego del juego ante Pérez Zeledón.

Hace unos días, Ruiz conversó con La Teja y se sinceró sobre una de las principales preocupaciones que tiene sobre los futbolistas costarricenses y cómo se ha preparado para asumir este rol tan importante para el fútbol del país.

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Wálter Centeno criticó el llamado de Bayron Mora, segundo portero de Alajuelense a la Selección. Foto: Germán Méndez, prensa SC. (Foto: Germán Méndez, prensa SC. /Foto: Germán Méndez, prensa SC.)

- ¿Qué sería un fracaso para Bryan Ruiz independientemente de los resultados deportivos?

Yo creo que me sentiría que fracaso si no doy mi máximo esfuerzo, si dejo cosas que sé que podía haber previsto sin haberlas trabajado. Entonces, en el momento en que pase eso, yo siento que estoy fracasando.

Mientras haga todo lo posible, mientras llene todos los detalles que yo creo que pueden ser importantes dentro del proceso, dentro de los microciclos que tenga que hacer para los partidos y todo, yo creo que voy a estar tranquilo.

Llegaré a fracasar en el sentido de no cumplir con un objetivo, pero yo creo que estará tranquilo porque hice mi máxima fuerza.

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- ¿Qué es lo que más le preocupa del futbolista costarricense en este momento?

Tal vez que se conforman con pequeños pequeñas victorias. Yo los invito y les quiero ayudar a que no se conformen, que si lograron jugar en primera y les va bien, que piensen en la Selección, que si fueron al exterior no se queden en un equipo, sino que sueñen con ir a otro equipo, que nunca se conformen. Esto es algo que queremos irles enseñando.

Bryan fue nombrado como técnico de la Selección, luego de asumir de manera interina dos juegos de la Liga de Naciones. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Siempre se lo digo a los chicos, principalmente a los de la categoría U-20, con los que más he trabajado, que quiero verlos jugando Champions League, que quiero verlos jugando mundiales y que eso va a ser una gratificación muy grande para uno como entrenador.

Si no les está yendo bien ahorita, sean disciplinados para cuando llegue la oportunidad y si se prepararon bien, van a tener oportunidades y la van a aprovechar.

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- ¿Ha tenido que cambiar algo en su personalidad para que la gente lo deje de ver como técnico y no como el excapitán de la Selección?

Con la Selección no me ha pasado, pero a los jugadores de la U-20 de la LDA tuve que dejarles claros que tengo cuatro años de haberme retirado, de no ser jugador profesional, que tengo cuatro años de estarme preparando.

Que sé lo que hago y si bien es cierto tengo mucho que aprender, que entiendan que lo que les vaya a pedir son cosas que sé y que no estoy inventando nada y que no estoy improvisando nada y sé que me voy a equivocar porque es parte del proceso.