Bryan Ruiz fue presentado como seleccionador de Costa Rica y estas son sus primeras palabras

Bryan Ruiz fue presentado oficialmente como el entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, (Foto: Sergio Alvarado/Foto: Sergio Alvarado)

Bryan Ruiz fue presentado este martes como seleccionador nacional de Costa Rica en un ambiente de ilusión y fe de cara a las eliminatorias para el Mundial 2030.

En las oficinas centrales del Banco Popular en San José, el Capi dio sus primeras palabras en un salón lleno de periodistas y fotógrafos que querían sus primeras impresiones en el que es el reto más importante de su carrera.

Junto con sus asistentes Wílmer López y Christian Bolaños, además de Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, lució por primera vez la roja como entrenador oficial.

Bryan Ruiz junto al cuerpo técnico que lo acompañará en la Selección de Costa Rica. (Esteban Valverde/Esteban Valverde)

Con traje y corbata azul oscuro y tras un video en el que se mostró su etapa como jugador, se dio la introducción para Bryan.

Maroto le dio las palabras de bienvenida haciendo énfasis en que nadie más que él entiende cómo se defiende y qué significa la camiseta de la Sele.

Bryan Ruiz en su presentación oficial como entrenador de la Selección de Costa Rica

“Tenemos objetivos muy claros que vamos viendo al camino; lo más importante para nosotros es devolver a la Selección de Costa Rica al lugar que merece estar, en el que hemos estado, el que sabemos que podemos llegar.

“Sueño con volver a ver a nuestra afición en un Estadio Nacional lleno, en volver a los grandes escenarios internacionales, a lo que apuntamos con la ayuda de muchos, nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias a todos por el apoyo, sepan que lo daremos todo para conseguir nuestros objetivos”, comentó.