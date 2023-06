Bryan Ruiz habló sin tapujos y sin esconder la realidad de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz fue claro que son los resultados los que determinan si Luis Fernando Suárez seguirá o no en su puesto. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

Bryan Ruiz, excapitán de la Selección de Costa Rica y una de sus máximas figuras históricas, dio su opinión sobre lo que está viendo sobre la Tricolor y fue muy sincero en su evaluación.

Ruiz está como comentarista de la cadena TUDN en los Estados Unidos por la Copa Oro y allí señaló algunas de las cosas que se han hablado en Tiquicia tanto del técnico Luis Fernando Suárez como del estilo de juego del equipo.

El Capi fue directo al señalar que serán los resultados los que definan si el técnico cafetero debe continuar o no.

“El profe tiene que reorganizar unas cosas ahí, obviamente contra el tiempo porque los resultados últimamente no se le han dado y el juego tampoco, que siga o no siga, no depende de los jugadores sino que de nadie más de de la Federación, pero los resultados y el juego son los que deberían determinar si tendría que seguir en el puesto”, comentó.

Ruiz afirmó que lo que más preocupa de la selección es que no ve una idea de juego y que nota a un equipo confundido, sin un norte claro.

“Si bien es cierto los resultados son importantes, pero más que todo es que la selección en este momento no tiene una idea de juego clara y eso es lo que más preocupa.

“El crecimiento de las otras selecciones es muy claro, creo que las selecciones del Caribe van a emparejar mucho en esta eliminatoria y en este proceso, pues también tienen una oportunidad muy grande para clasificarse al Mundial, eso hará que el nivel de ellos suba, entonces es importante que Costa Rica empiece a levantar el nivel en ese sentido también”, comentó.

A Bryan Ruiz le preocupa la falta de juego de la Selección de Costa Rica. (MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP)

La confianza es otro de los detalles que el ahora técnico de la U-17 de Alajuelense señaló que ve tocado en la Tricolor.

“Costa Rica viene con mucha desconfianza por así decirlo, la parte defensiva que venía siendo muy fuerte ha venido flaqueando un poco y creo que eso ha provocado ciertas dudas en las cuales tendrá un partido muy importante (ante El Salvador) de intentar cambiar el camino”.

🇵🇦 @superraton7 habla del golpe de autoridad y las credenciales que presentó Panamá en el arranque de Copa Oro



🇨🇷 Por otro lado, @bryanruizcr analiza el mal debut de los ticos 💥⚽️



🔴 #FutbolCentral por TUDN pic.twitter.com/LYSHPdN3Lw — TUDN USA (@TUDNUSA) June 30, 2023

Bryan además le tiró halagos a Panamá por lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos, un rival que ahora ve mucho más armado y con una idea clara con el técnico Tomas Christiansen.

“Aparte de lo innegable que es que el fútbol panameño está creciendo mucho, creo que la continuidad del técnico le ayudó mucho, es una decisión muy acertada por parte de la federación panameña, pues lo venía haciendo muy bien durante la eliminatoria y quedaron muy cerca de poder lograr ese pase.

“El proceso se ve y está dando resultados, tanto así que nos ganan por primera vez en Costa Rica en la Nations League, el torneo que recién terminó y eso le da mucha confianza para venir a jugar este partido que nos acaban de ganar”, aseguró Ruiz.