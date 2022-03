Bryan Ruiz intentó acercarse a Manfred Ugalde pero este no le dio pelota

Manfred Ugalde dijo no venir a la selección nacional mientras Luis Fernando Suárez sea el técnico. Twitter.

El capitán de la selección nacional, Bryan Ruiz, decidió endulzarles el oído a los legionarios Manfred Ugalde y Cristian Gamboa, para que se acerquen a la Tricolor, pero sus intentos no han sido lo que esperaba

El Capi afirmó que buscó acercarse al jugador del Twente de Holanda, Manfred Ugalde, pero no recibió la respuesta que esperaba y por eso decidió no insistir.

“Sí, lo he intentado con Manfred, pero él sinceramente no me dio pelota entonces uno acepta la decisión”, expresó Ruiz.

Otro caso en el que Bryan se ha interesado es el de Cristian Gamboa.

El capitán Bryan Ruiz conversó con Manfred Ugalde y Cristian Gamboa a ver si vuelven a la selección. AFP. (RICARDO MAKYN/AFP)

El lateral tiene un problema en su cadera y por eso no ha venido a jugar con la Sele, pero sí suma minutos en el Bochum de Alemania.

“Con Cristian sí he hablado y bueno tiene una decisión que es personal. en la cual lo entiendo completamente, al igual que Pipo (Giancarlo González) que por A o B razón no esté en condiciones físicas o mentales para estar en la Selección.

“El que está en la selección es porque está en buen momento, en buenas condiciones y porque quiere, pero si alguien no quiere estar, pues hay que aceptar la situación”, declaró.

Al consultarle a Bryan, ¿cómo se le explica a la gente que aparezcan lesiones y al siguiente fin de semana se juegue con el club?

“Entiendo a la gente, pero hay cosas que uno no puede decir. Yo no me voy a hacer la víctima, pero hay situaciones que yo no he podido, uno sabe que puede o no puede hacer pensando en lo mejor para su futuro. Si un jugador viene y no se siente en condiciones, luego vuelve a su club lesionado y se acabó su carrera, la gente no ve eso. La selección es un privilegio, pero hay que estar al 100% para defenderla”, finalizó.