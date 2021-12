Bryan Ruiz la agarró contra Maynor Solano: “No seas amarillista”

Bryan Ruiz, capitán alajuelense, se sacó la frustración de la eliminación ante Saprissa anoche y le tiró al periodista de Repretel Maynor Solano al decirle amarillista cuando este intentó hacerle una pregunta debido a la bronca de los jugadores manudos con varios aficionados.

La frustación liguista se reflejó en el campo de juego. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Ruiz tuvo un intercambio de palabras con varios aficionados al finalizar el partido y cuando iba para el camerino fue cuando le dijo a Solano amarillista, cuando este le preguntó si quería referirse al desmadre que se estaba viendo en el Morera Soto. Luego, según un tuit del periodista Carlos Serrano, el Capi se disculpó con Solano.

“No me gusta hablar cuando el equipo está bien, es cuando está mal que se debe hablar y soy responsable de cierta manera de lo que pasa. Les estaba diciendo a los aficionados que éramos responsables y que les agradecemos el apoyo y que entiendo el enojo, pero nuestras familias no tienen por qué pagar eso.

Liga vs Saprissa Final Los manudos no se contuvieron. Foto John Durán (JOHN DURAN)

“Había niños, algunos estaban llorando, era una situación complicada, algunos se calentaron más que otros, hubo insultos, no los comparto, pero entiendo el enojo. Ante este fracaso no podemos hacer nada, solo levantar la cabeza

“Toda la responsabilidad es de los jugadores y les explico por qué, la femenina fue bicampeona, la sub 15, la sub17 y la sub 20 fueron campeones y los jugadores que estamos en el primer equipo quedamos debiendo, hay que poner las barbas en remojo y aceptar las decisiones de la junta directiva porque hacen todo de la mejor manera.

“Tenemos las mejores condiciones, los que estén en la próxima temporada tenemos que ganar el otro torneo y retribuir el apoyo que la junta me da”, comentó Ruiz.

Mientras tanto, Óscar ‘Rambo’ Torres, asistente técnico manudo, dijo que en el intercambio con los aficionados, no les dijeron que no se enojaran.

“Fracaso no, se trabaja todos los días, porque es fútbol, si eres gente de futbol tienes que entender.

“No lo logramos, pero fracaso no, lo respeto pero no es así. Nosotros trabajamos al cien por ciento de la capacidad, muchas opciones de gol no se concretaron y quedas enojado porque no fuiste campeón”, explicó.