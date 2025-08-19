Bryan Ruiz llegó a los 40 años y este fue el sentido mensaje de su esposa Carolina Jaikel

Bryan Ruiz cumple 40 años y su esposa Carolina Jaikel le dedicó un mensaje más que especial. Instagram Carolina Jaikel. (redes/Instagram)

El exjugador Bryan Ruiz está de manteles largos y su esposa, Carolina Jaikel, no desaprovechó la oportunidad de enviarle un sentido mensaje, a quien la ha acompañado en su lucha contra el cáncer.

A través de su perfil de Instagram, Carolina llenó de elogios al Capi, quien llegó al cuarto piso este lunes.

“Feliz cumple flaquito. Yo antes pensaba que te amaba, pero ahora ese amor ha crecido exponencialmente a niveles que no puedo ni explicar.

“Te amo y te admiro con todo lo que soy. Los tres cachorros y yo somos muy dichosos de compartir nuestra vida con vos. Que Dios te cuide a cada paso, te guíe y te abrace de amor cada segundo”, escribió la también abogada.

A inicios de julio, Bryan dejó su trabajo en Alajuelense para dedicarse de lleno al cuido de su esposa, a quien le diagnosticaron cáncer en el pulmón con metástasis ósea.