Bryan Ruiz no se quiso perder la final de Liga Concacaf y finalmente se subió al avión

Bryan Ruiz realizó su primer y único viaje en esta edición de Liga Concacaf. Foto: Prensa LDA

Durante la presente edición de la Liga Concacaf, Bryan Ruiz se quedó en Costa Rica en los duelos de visitante del torneo regional para evitar un desgaste con las mejengas del torneo nacional.

Con los manudos jugando a estas alturas ya únicamente el campeonato centroamericano, el capitán alajuelense viajó a Tegucigalpa, Honduras para enfrentar al Olimpia en el duelo de ida de la final.

Si Ruiz tiene minutos ante los albos este miércoles, será la primera serie en el torneo en el que juegue en ambos partidos, ya no había necesidad de cuidar figuras o dosificar minutos al no haber más allá.

Además de Ruiz, otros muchachos que estaban lesionados y no pudieron estar en la recta final del campeonato nacional se recuperaron y viajaron como el caso de Dorian Rodríguez.

Alajuelense saca a la venta las entradas para la final que aún le queda

“Algunos se han recuperado y viajan con nosotros, hay compañeros que no se han recuperado y no están, pero ya hemos recuperado bastantes. Erick Cabalceta y Carlos Mora están prácticamente recuperados, pero no estaban al 100% para viajar”, comentó el técnico Fabián Coito antes de viajar a Honduras este lunes

Luego de esta serie en Liga Concacaf, que definirá el título, será la despedida oficial de Ruiz con los erizos, detalle que el técnico rival, Pedro Troglio también tiene muy presente.

“Tengo entendido que serán los últimos minutos de Bryan Ruiz y es claro que quiera estar en una final más allá de sus problemas de espalda, que leí por ahí que tiene para los viajes, me imagino que su ilusión es estar en los dos partidos”.

“Ya veremos si va de entrada o no, si juega en el primer tiempo o no, tenemos en cuenta que es uno de los jugadores más dotados del equipo, distinto por su historia y que es un compromiso para nosotros tener cuidado de él, sin distraerse de lo que dan otros”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.