Bryan Ruiz pasó a ser el “motivador” más caro de la Liga

Bryan Ruiz vive afuera de la cancha las mejengas como si fuera un técnico más, dando hasta instrucciones a sus compañeros. Foto: Rafael Pacheco. Bryan Ruiz vive afuera de la cancha las mejengas como si fuera un técnico más, dando hasta instrucciones a sus compañeros. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Es claro que el rol de Bryan Ruiz en Liga Deportiva Alajuelense cambió, lo sucedido este jueves en la final de ida del Apertura 2021 es un ejemplo más pues desde que llegó Albert Rudé, juega minutos contados.

Ante Saprissa el español lo usó como un cambio de tiempo, al minuto 92, y en las semifinales contra Santos apenas jugó 12 minutos en la ida y ocho en la vueta.

Un video publicado por los manudos este jueves antes de la final, de la charla previa al juego de vuelta contra los santistas el domingo pasado, muestra que Bryan aún lleva la voz cantante en el camerino, pero por lo poco que juega parece más un motivador que otra cosa. Todo un lujo para un equipo que no debe pagar nada barata la ficha del 10.

“Es un privilegio estar aquí y hay que tomarlo con toda la responsabilidad, nosotros representamos a todo el liguismo, depende de nosotros y hoy a los once les toca, nos representan a nosotros, entonces háganlo de buena manera.

“Los de la banca vamos a estar esperando por si necesitamos entrar, los que están fuera de lista quieren estar también, entonces vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Tenemos un equipazo, pero tenemos que salir a demostrarlo a esta afición y nosotros mismos. ¡A ganar, carajo!”, dice Bryan el video.

Aficionados manudos consideran curioso el cambio de rol del Capi, porque ha sido muy marcado, y aunque les gusta verlo con esa función de líder, les gustaría verlo más en cancha.

“Es bastante interesante el tema, futbolísticamente Bryan es un jugador que marcará diferencia, tal vez no tanto por el rendimiento que él tenga, sino por el nivel de este país en el que a jugadores veteranos aún les alcanza para marcar esa diferencia, porque el rendimiento de él es normal, tampoco extraordinario.

“Indiscutiblemente Bryan será un líder, motivador y apoyo para todo el plantel, en eso será un motivador 100%, pero sí creo sigue teniendo un salario muy alto para que sus funciones sean casi las de un motivador. Como aficionado prefiero el rol deportivo porque es lo que no da goles y nos hace ganar partidos, motivadores hay muchos, lo prefiero jugando”, comentó Rodrigo Soto, vecino de La Agonía de Alajuela y aficionado manudo.

Para Luis Diego Arnáez, excompañero de Bryan en Alajuelense en la primera etapa del alajueliteño como rojinegro, Ruiz está demostrando ser un líder positivo que acepta su nuevo rol, aunque eso signifique calentar banca.

“Si Bryan está ahí es porque es ejemplo para todos, un ejemplo grandísimo lo dio ayer, que está dispuesto a sacrificarse por el equipo, si fuera que él está ahí, va al entrenamiento, a su esquina, se cambia, entrena y se va sin decir nada, no tendría sentido tenerlo ahí.

“Los más jóvenes necesitan ejemplos y Bryan este jueves dio un ejemplo de humildad, entrar en tiempo de descuento y con toda la actitud del mundo son cosas en las que hay que fijarse. Uno no se explica el cambio, muchos jugadores en su posición y experiencia perfectamente pudieron haberle dicho que no al técnico, yo no voy a entrar treinta segundos y él no dijo nada, él entró igual”, dijo el Flaco.

Arnáez también considera que Bryan podría ser más protagonista en cancha, porque tampoco tiene 40 años, tal vez no sea muy rápido, pero las condiciones las mantiene para competir e ir más allá de discursos y arengas en el camerino.