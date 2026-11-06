Bryan Ruiz reveló la lista con la que debutará como técnico oficial de la Sele ante Argentina y Ecuador

Bryan Ruiz dio su primera lista como técnico de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Bryan Ruiz reveló este viernes la lista de jugadores con la que debutará como técnico oficial de la Selección de Costa Rica en los amistosos ante Ecuador y Argentina, del 13 y 17 de noviembre.

El DT hizo un combinado de jugadores de experiencia, otros ya consolidados en la Tricolor, algunos jóvenes y los que podrían considerarse como las sorpresas.

Aarón Salazar, Diego Mesén y Gabriel Leiva se metieron al grupo, mientras que otros como Douglas López, Gian Mauro Morera, Roan Wilson y Josimar Méndez pudieron mantenerse.

El grupo de 23 jugadores está conformado por siete legionarios y 16 futbolistas del torneo local.

Por su parte, legionarios como Kenay Myrie y Manfred Ugalde regresan al plantel.

La lista presenta un promedio de edad de 25,8 años y cuenta con nueve jugadores sub-23.

Sobre el proceso de selección de los futbolistas, el timonel nacional explicó que se trata de una decisión de analisis exhaustivo.

“No es tan fácil, porque queremos no equivocarnos en este tipo de convocatorias, ser lo más justos posibles y también escoger jugadores que sintamos que se adapten a la idea de juego de la Selección”, manifestó Ruiz.

“El que venga, sea llamado por primera vez o que ya tenga muchas participaciones con la Selección, tiene que tener el compromiso al 100%”, agregó.

La Sele se reunirá el lunes 9 de noviembre para iniciar entrenamientos y viajará el 11 a Quito, Ecuador, para disputar su primer fogueo.

Esta es la lista de convocados

PORTEROS

Abraham Madriz – Deportivo Saprissa

Bayron Mora – LD Alajuelense

Patrick Sequeira – Casa Pia AC (POR)

DEFENSAS

Aarón Salazar – LD Alajuelense

Alexis Gamboa – LD Alajuelense

Diego Mesén – CS Cartaginés

Francisco Calvo – Club Nacional (URU)

John Paul Ruiz – LD Alajuelense

Joseph Mora – Deportivo Saprissa

Juan Pablo Vargas – Club Puebla (MEX)

Kenay Myrie – FC Copenhague (DEN)

Yerlan Sosa – LD Alajuelense

VOLANTES

Andrey Soto – Deportivo Saprissa

Celso Borges – LD Alajuelense

Douglas López – CS Cartaginés

Gabriel Leiva – Sporting FC

Gian Mauro Morera – CS Cartaginés

Roan Wilson – LD Alajuelense

DELANTEROS