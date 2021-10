Bryan Ruiz sobre supuesto pleito con Keylor Navas: “Dejen de inventar chismes”

Bryan defendió su amistad con Keylor Navas. AFP. Bryan defendió su amistad con Keylor Navas. AFP. (Emilee Chinn/AFP)

El capitán de la selección nacional, Bryan Ruiz, reaccionó ante los rumores de un pleito que tuvo el miércoles con el portero Keylor Navas en el entretiempo del juego entre Estados Unidos y Costa Rica y que según los chismosos sería la razón por la que el meta no atajó el segundo tiempo.

Ruiz dijo a su llegada al aeropuerto Juan Santamaría que todo se trataba de un chisme.

“Por favor dejen de inventar cosas, se los pido por favor, esto es un invento, no sé quién sacó esto y cuando hablen de algo hablen con pruebas, me molesta mucho eso.

“Tengo una amistad de muchos años con Keylor Navas y siempre hemos trabajado de la mejor manera para la selección y no ha pasado nada, al contrario. Al medio tiempo le dije que si sentía mal no se arriesgara, que teníamos gente, Leo, Aarón y él profesionalmente decidió darle la oportunidad a otro ya que no estaba bien”, manifestó en declaraciones al llegar al país.

Keylor salió de variante en el segundo tiempo ante Estados Unidos, según reportó la Fedefútbol fue por una molestia en la cadera, su lugar fue tomado por Leonel Moreira.