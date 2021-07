Bryan Ruiz: “Teníamos un plan que no se cumplió”

El capitán de la Sele, Bryan Ruiz, reconoció que Canadá superó este domingo claramente a Costa Rica y que el plan que trazó el cuerpo técnico no se ejecutó dentro del terreno de juego.

La Sele se vio mal ante un equipo bien trabajado. CONCACAF Gold Cup La Sele se vio mal ante un equipo bien trabajado. CONCACAF Gold Cup (Ron Jenkins/AFP)

“Canadá nos superó e hizo un partido inteligente. A nosotros nos faltó y teníamos un plan de trabajo que no se cumplió a pesar de las ganas y la entrega. Fallamos en la parte táctica, la colectiva y la individual”, dijo.

El Capi añadió que el poco tiempo de trabajo que tienen con Luis Fernando Suárez pasó factura, aunque no quiere que suene a excusa.

La Comadreja tiene razón, ya que el ataque del equipo patrio fue nulo ante Canadá.

“Por el resultado uno puede decir que se falló (lo táctico), no tuvimos movimientos en el ataque ni con la pelota y nos taparon bien los espacios. Pienso que trasladamos la pelota un poco lento”, dijo Ariel Lassiter.

Ariel comentó que se siente preparado para seguir actuando en la selección nacional y que aún puede aportar más.

“Siento que estoy listo, me he ganado un puesto para estar en la Sele, pero todo depende de la decisión del profe y estoy dispuesto a lo que quiera. Sé que estoy haciendo las cosas bien. Hoy fue difícil para todos y no fue el resultado que queríamos. Hay que seguir adelante, vienen más oportunidades”, comentó.

Diferente es el caso de Ruiz, quien volverá a la Liga a enfocarse en el equipo, medir sus condiciones y ver si es tomado en cuenta por el técnico, ya que no sabe si estará para la eliminatoria.

“Ya veremos en la octogonal qué va a pasar, ahora vuelvo a la Liga, enfocado en analizar qué va a pasar. Lo analizaremos en frío, lo conversaré con el profe para esperar su decisión”, añadió.

Lo cierto es que al capitán se le vio falto de ritmo, y con poca velocidad, por lo que tendrá dificultades para ganarse un puesto.