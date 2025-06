Bryan Vargas, el héroe de Guadalupe FC: “les dije a mis compañeros que iba a liquidar el partido”

En Guadalupe todo es fiesta: volverán a la primera división, luego de dos años de ausencia. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Lágrimas, risas, abrazos y mucha felicidad se vivieron cuando finalizó el segundo juego de la final de la Liga de Ascenso entre Fútbol Consultants y Guadalupe.

El equipo que dirige Fernando Palomeque volverá a la primera división, al sacar la victoria contra los desamparadeños y los jugadores guadalupanos no pudieron evitar emocionarse con el pitazo final, del intenso partido que se jugó este domingo en el estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Bryan Vargas, el anotador del gol que le dio la victoria a Guadalupe, contó que él presentía que podía hacer la diferencia en este encuentro.

Fernando Palomeque, técnico de Guada le dedicó la victoria a un amigo fallecido. Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

“Yo les dije a mis compañeros, desde el inicio del campeonato, que iba a hacer la diferencia y ellos me aconsejaron. Les comenté que iba a liquidar el partido.

“Y se lo dije al mismo técnico, porque él confiaba en mi trabajo, me alentó, me dijo que llegaría a primera y se lo creí. Seguí luchando, a pesar de que tuve una lesión y no todos los minutos que quería, siempre quise demostrar y yo le dije que en la final lo iba a mostrar y ahí estaba”, comentó.

LEA MÁS: Así fue cómo Joshua Parra en cinco meses superó grave accidente de tránsito para volver a jugar fútbol

Uno de los que se mostró más emocionado fue el delantero Giovanni Clunie, quien estaba desconsolado y lloraba de la alegría.

“Ha sido un año muy difícil, pero Dios es quien nos da las revanchas en el fútbol y tengo 14 años jugando y este sentimiento es increíble. He sacrificado muchas cosas, con mi familia, lidiar con muchas críticas en mi carrera y he sabido seguir adelante, trabajando callado, trabajando día a día, confiando en Dios y creo que eso es lo más valioso para mí”, expresó.

Los guadalupanos estuvieron dos años fuera de la primera división. Mayela López. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Sacrificios

El técnico de Guadalupe, Fernando Palomeque, analizó la temporada y reconoció que él fue el responsable del descenso de hace dos años.

“Estoy muy contento, todo fue un proceso. Fue un partido muy intenso, sabíamos que teníamos un equipo que iba a competir y que teníamos guerreros. Los muchachos han trabajado incansablemente por estar en la primera. Yo lo descendí, yo lo regresé a primera división, con trabajo y con mucho esfuerzo”, comentó.

Al otro lado, el experimentado jugador de Consultants, Darío Delgado, no escondió el dolor por la derrota y esto dijo, luego del partido.

LEA MÁS: Guadalupe FC regresa a la primera división luego de doblegar a Consultants

“Todos hicimos un esfuerzo muy grande a lo largo de la temporada, este fue un torneo espectacular, porque el campeonato pasado hicimos solo nueve puntos.

“Este campeonato fue espectacular, con altos y bajos, tuvimos que contar con muchos jugadores de la cantera, algunos no estábamos al 100 por ciento, pero me siento orgulloso y aquí estaré siempre con mi equipo.

“Lastimosamente, no pudimos ganar la final, siempre hay un ganador y un aprendiz y hoy nos tocó ser los aprendices. Ahora toca recapacitar un poco, descansar para lo que se viene y que sea lo que Dios quiera”, expresó.