Busquets es uno de los ídolos de un seleccionado tico, ¿sabe quién?

Uno de los volantes de contención que fue campeón del mundo con España en el 2010 y que aún forma parte de la Furia Roja es uno de los ídolos de un seleccionado costarricense que podría enfrentarlo el miércoles.

Se trata del volante Daniel Chacón, quien expresó que tres de sus referentes mundiales son españoles y que es un seguidor de la Selección de España, primer rival de Costa Rica en la Copa del Mundo Qatar 2022.

21/10/2022. Proyecto Goal, San Rafael de Alajuela. Hora: 80:30 a.m. Entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol con miras al partido de despedida ante Nigeria, previo a su viaje al Mundial de Fútbol Qatar 2022. En la foto, Daniel Chacón. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

“Es una selección que, en lo personal, admiro mucho y he seguido porque mis principales referentes a nivel mundial están allí, son Xavi, Iniesta y Busquets, que todavía está allí. Es una selección que en lo personal me hace ilusión enfrentar y con todo el respeto que se merecen, vamos a plasmar nuestro juego y hacerles cara”, expresó el ex volante del Cartaginés, uno de los hombres que hizo historia con el cuadro de las brumas este año, al salir campeón luego de más de 81 años de sequía.

El defensor “suplente” de la Selección Nacional que tranquiliza a los ticos

Daniel Chacón, a la par de Luis Fernando Suárez, trabaja por la titularidad.

Dijo que respetan mucho a España, pues es un rival muy fuerte.

“Tienen una buena selección, tal vez están en el cambio generacional, los jugadores ya están tomando esa batuta dentro del juego. Creo que tienen la idea de siempre, mucha posesión de la pelota y con mucha presión tras la pérdida de balón”.

Chacón además expresó que está trabajando para jugar como titular, pero que la decisión la tomará el técnico Luis Fernando Suárez por lo que se la pondrá difícil.

“No sé si estamos en un estado de confianza (por decir que van a ser campeones), pero como profesionales nos preparamos para ganar todos los partidos. Si vengo pensando que España, Alemania y Japón me van a ganar, mejor me quedo en la casa”, expresó Daniel.