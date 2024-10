Byron Bonilla le respondió a Ariel Rodríguez el filazo que le había mandado

Byron Bonilla, del Real Estelí, le respondió a Ariel Rodríguez, del Saprissa, el filazo que le había mandado.

El volante nicaragüense se refirió al tema este jueves, luego de que se decidiera el futuro de ambos equipos en la Copa Centroamericana y de unas duras palabras del tico hacia él.

Byron Bonilla, Real Estelí, sobre Ariel Rodríguez

El Real Estelí clasificó por segundo año consecutivo a las semifinales de la Copa Centroamericana, el miércoles, luego de empatar a cero con el Águila de El Salvador y mantener la ventaja sacada en la ida de 2 a 1.

Byron Bonilla dijo que Ariel Rodríguez nunca le ha hecho nada malo.

Mientras que Saprissa quedó fuera, por segundo año consecutivo, del torneo, luego de ser goleado por Antigua de Guatemala 3 a 0, en la misma Cueva de Monstruo.

Esto fue lo que había dicho Ariel, el 29 de agosto, sobre Bonilla.

“Hubo compañeros que vinieron a Saprissa y no jugaron nunca, pero allá hacen cosas increíbles, entonces ponerse esta camisa es diferente, mantenerse en Saprissa es diferente, cualquiera va y juega en otro equipo, pero acá no por la presión que tenemos día con día”, expresó Ariel mientras se tocaba la “S” de su camisa.

Este miércoles, a Byron le preguntaron por esas declaraciones y respondió de la siguiente manera: “Yo a las personas que les hago caso, que hablan de mí, es solo a mi mamá, a mis hijas y de ahí no le hago caso a nadie, la gente lo sabe.”

Ariel Rodríguez tuvo su respuesta del nicaragüense Byron Bonilla. (Albert Marín)

“Yo de Saprissa no salí mal, mis compañeros, muchos me mandaron ese video, excompañeros, de hecho, y el personal de ellos, yo solo me quedé callado, creo que tal vez fue el calentón del partido de él (Ariel Rodríguez), yo lo conozco y nunca me ha hecho nada malo, pero yo he pasado la página y he caminado donde Dios me ha llevado, sincero, sin ver a la gente de al lado, sin criticar a nadie, y ahí está el resultado.

“Pero sí, hablamos del Estelí, para hablar de Estelí ahorita ya no es lo mismo de antes, creo que tienen que darle un poquito de respeto a lo que vamos haciendo”, manifestó el nicaragüense.

Con sus palabras, Byron le dio una clase de altura a Rodríguez.