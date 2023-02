Cachorro de Alajuelense se gana un lugar entre los rayados más por calidad que por regla

Alcocer se codea de tú a tú con jugadores de gran trayectoria. En la foto: Foto: Albert Marín (Albert Marín)

En la alineación de Alajuelense en su partido del martes ante Cartaginés, había cinco mundialistas, dos seleccionados a la Mayor en el proceso a Qatar 2022, un central con experiencia en el extranjero, una ficha estelar en la selección de su país y un volante con experiencia en los tres equipos más ganadores de Costa Rica.

Complementando un once lleno de jugadores rayados y otros con experiencias importantes en el fútbol, hay un muchacho de 18 años que se ganó un campo en el conjunto titular más allá de la necesidad de cumplir la regla sub-20 (es de los pocos jugadores en el plantel que suman minutos para esta regla).

Josimar Alcocer McCook se metió en los planes del técnico Andrés Carevic como un muchacho que se está formando alrededor de un cuadro con mucha experiencia y rodaje, con el mérito que no desentona en lo absoluto, por lo que ha mostrado en el campo.

En nueve partidos del Clausura 2023, ha sido titular en cinco y ha entrado como variante en cuatro, es decir, ha jugado en todos los partidos. El joven suma un gol y una asistencia.

En el torneo, Alcocer lleva 563 minutos jugados, los cuales colaboran montones con los 1.440 minutos que deben cumplir todos los clubes para saldar la regla sub-20.

“La verdad que me siento muy afortunado, creo que cualquier joven de mi edad desea jugar con compañeros como los que tengo, Alex (López), Celso (Borges), Freddy (Góndola), Pipo (Giancarlo González), que ya tienen recorrido y una carrera muy buena. Siempre trato, día con día, aprender de ellos, por eso me creo muy afortunado”, nos dijo.

Josimar Alcocer llegó a Alajuelense cuando tenía nueve años y hoy es titular en el primer equipo. Fotografía: Cortesía/ Archivo

Alcocer tiene claro que muchos piensan que la regla sub-20 le beneficia para que lo pongan, pero su actuar en la cancha se encarga de demostrar, que en su caso, es posible que primero se vea el rendimiento.

“Siento que he estado trabajado bien, al igual que los otros compañeros jóvenes, como Creichel (Pérez) que cumple la regla sub-20, sabemos que somos los dos que vamos a cumplir esa regla, trabajamos al máximo para poder tener esos minutos y demostrar que los merecemos.

“No veo que la regla sea una presión para nosotros o que nos beneficie, sino más bien como algo que me ha ganado en los partidos, por lo que no siento que esa una presión”, comentó a La Teja.

La vía para ser titular, además, la consiguió ganándole el pulso, al menos de momento, a un seleccionado panameño que al inicio del torneo parecía “indiscutible” en el esquema manudo, como lo es Freddy Góndola, quien el martes fue sentado por el chamaco.

A pesar de eso, la competencia, según contó, es muy leal y más bien le ha ayudado mucho a potenciar y mejorar su juego

“Yo a Freddy siempre lo he visto como un ídolo, me reflejé mucho en él, en su estilo de juego, he aprendido bastante de él, me ha dado bastantes consejos y son cosas que uno usa para sumar”, dijo.

Otro detalle que también suma para su regularidad es que Carevic es un técnico que ya le conoce bien, dado que hasta le dio la oportunidad de debutar en primera división el 1º de agosto del 2021, en un partido ante Sporting, con 17 años recién cumplidos.

“El profe Carevic siempre me ha dado mucha confianza, desde el momento que me debutó me sentí muy bien con él, se siente uno con confianza y libre para hacer lo que siempre he hecho en las ligas menores, eso ayuda mucho también, porque es verdad, siempre ha creído mucho en mí.

“Para mí significó mucho que me diera la oportunidad en aquel momento, porque además lo hizo en un momento que no estábamos muy bien y aún así me tomó en cuenta, me dio la oportunidad. Él ha sido un gran entrenador conmigo, siempre me habla, me da consejos, en qué tengo que mejorar”.

Otra clave es que adentro de la cancha, sus compañeros más rayados también le hablan bastante y le hacen ver todas las cosas que aún le faltan por pulir.

“Es nuestro deber arroparlo como uno más, hacerlo sentir cómodo, darle confianza, sabemos que comenzar una carrera nunca es fácil y nosotros como compañeros lo que estamos haciendo es eso y ya luego, pues todo es mérito de él”, opinó Celso Borges.

Del lado de Josimar queda seguir cosechando elogios cuando apenas retiró su cédula de identidad.