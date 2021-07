Cali Muñoz: “Sin haber llegado a competir siento que gané las olimpiadas”

Cali Muñoz va por la revancha en París 2024, es ahora su gran meta. Fotografía: JOHN DURAN Cali Muñoz va por la revancha en París 2024, es ahora su gran meta. Fotografía: JOHN DURAN (John Duran)

El surfista costarricense Carlos “Cali” Muñoz se desahogó después del fallido viaje a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y asegura sentirse como si hubiera ganado una medalla de oro por el apoyo abrumador del pueblo tico.

Cali se sentó a hablar con La Teja sobre cómo fue ese episodio tan complicado, por el cual hasta le quedó debiendo plata a un familiar que le prestó dinero para los tiquetes a Tokio, dado que con los que le dio el Comité Olímpico hubiera llegado hasta el lunes 26.

“Fue una mezcla de emociones muy brava esos tres días, en un momento me sentía como un superhéroe y después cuando no se pudo llegar hasta allá fue muy duro, es como cuando a un chiquito le quitan un juguete, ese sentimiento de decepción, con ganas de llorar apenas me di cuenta”

“También estoy muy contento con todo el pueblo de Costa Rica, sin haber llegado a competir siento que gané las olimpiadas. Ver a la gente apoyándome de manera general, el gobierno, policías, bomberos, amigos, mucha gente me ayudó, se puso a la orden para cumplir este sueño. Ver a un país unido alrededor de esto me llenó mucho como atleta y persona”.

Muñoz estaba el sábado a las 11 p.m en la zona de abordaje de la aerolínea Delta en el aeropuerto de Los Ángeles, en los Estados Unidos, cuando se dio cuenta que el tiempo se le agotó y su heat en Tokio estaba por iniciar.

A él ya lo estaban llamando para abordar el avión, pero con las nuevas noticias ya no quiso hacerlo.

“Cuando vi el video que mandaron de mi heat fue un bajonazo horrible, puse las cosas en la balanza y hablando con Mario Ríos (presidente Federación Costarricense de Surf) le dije que tenía una competencia para asistir en la primera semana de agosto en la que yo quería representar al país.

“Recibía mensajes a todas horas, el teléfono no paraba de sonar, me emocionaba mucho pensar que iba a representar en unas olimpiadas a todos ellos. Lo estaba viviendo por todos ellos y se me apagó de repente. En el aeropuerto la gente me preguntaba que qué hacía, les respondía que surfeador, me decían que si iba para las olimpiadas y ya ni quería decirles nada”, recordó.

“Sé que tengo todavía mucho más que dar y llegar a unos Juegos Olímpicos será mi gran meta”, — Carlos "Cali" Muñoz

Mazazo más duro

Para Cali no hay duda, es el golpe más duro que ha recibido en su carrera profesional, de ya más de diez años. Ese sábado salió del aeropuerto y rentó un cuarto de hotel al que se fue solo, a tratar de bajar un poco tanta emoción que llevaba a flor de piel.

“Sentía muchas ganas de llorar, me sentía quebrado por dentro, también estaba muy cansado porque no había dormido nada, solo un ratillo. Se me mezclaron las dos cosas, los dos sentimientos”.

A pesar de todo, no se arrepiente en lo más mínimo del intento que hizo, el esfuerzo en todo sentido, mientras existiera la mínima esperanza se iba a jugar el chance, pues no quería vivir pensando que tal vez sí lo pudo haber logrado.

“Yo me sentía con mucho compromiso porque no lo hacía solo por mí, sino por toda la gente que estaba respaldándome, para mí todo valió la pena, el llegar hasta allá, hacer el esfuerzo, es parte de la experiencia, esto me llevó todos esos sentimientos que me transmitió la gente.

“Es una sensación que jamás sentí en mi carrera, ni siquiera cuando competí en el Hurley Pro (torneo en el 2014 en el que derrotó a uno de los mejores del mundo), fue algo muy diferente”, dijo.

Cali no le da muchas vueltas a la cabeza si desde el Comité Olímpico Nacional se hicieron o no los mejores esfuerzos para gestionar que se retrasara la competencia. Eso sí, le llama la atención que la nota pidiéndolo llegó hasta luego de la competencia.

Ya dejando de lado lo que pudo ser y no fue, Cali tiene algo clarísimo, su gran propósito desde hoy mismo será clasificar a las olimpiadas de París 2024, tiene un clavo por sacarse.