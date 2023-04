Calma cartagineses, el Fello Meza estará listo para recibir a Alajuelense

El estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago estará a tono para el domingo 23 de abril cuando reciban a Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 20 del Clausura 2023.

Sobre el Fello Meza pesa una veda por algunas anomalías que el Comité de Licencias les hizo ver y están corriendo para solucionar los problemas.

Leo Vargas asegura que recibirán a la Liga en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del club Leonardo Vargas aseguró a La Teja que el mayor problema que ostentaba era el eléctrico y que este mismo martes lo solucionaron. Quedan cosas pendientes que esperan que este miércoles estén listas.

“Creo que no vamos a tener problemas, lo más complicado lo tenemos resuelto, pero no le puedo dar el detalle porque no tengo el documento a mano”, expresó don Leo.

“Pero vamos a salir adelante, todo va de acuerdo a lo estipulado. Lo dije el domingo, vamos a jugar en el Fello Meza contra la Liga. Tenemos dos semanas de estar trabajando con todo, pero no contábamos con una reunión relámpago luego de Semana Santa donde decidieron cosas”, comentó don Leo.

Tenemos entre 25 y 30 personas trabajando todos los días en el estadio y estamos esperanzados de que mañana (miércoles) en la tarde se resuelva todo y obtengamos la licencia”, manifestó.

Además, Leo Vargas dijo que es absurda y desproporcionada la multa que le impusieron al equipo de medio millón de colones por no contar con la bola oficial en la conferencia de prensa.

“Es mucha plata, desproporcionada para no tener un balón. Pero mientras el fútbol siga manejado por los que están, las cosas seguirán igual”, añadió.