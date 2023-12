Campeona con Alajuelense celebró dos veces en la semana y nos reveló los secretos del hexa

Viviana Chinchilla recibió por adelantado el hexacampeonato como regalo de cumpleaños. Foto: Prensa LDA.

Viviana Chinchilla, volante de Liga Deportiva Alajuelense femenino puede rajar que el año 2023 fue mágico para sus aspiraciones, ya que esta semana celebró por doble tanto dentro como fuera de la cancha.

La primera celebración fue alcanzar el hexacampeonato con las Leonas al vencer a Sporting FC en la serie final del Clausura 2023 y un día después estuvo de manteles largos al llegar a los 29 años.

Con más en calma de la doble celebración que tuvo, conversó con La Teja y confesó que esto nunca lo olvidará.

“No podía tener mejor regalo que cerrar con el hexacampeonato, fue el objetivo que nos planteamos, gracias a Dios fue así y por supuesto, siento demasiada emoción. Presentía que este campeonato iba a ser nuestro y bueno, al final fue, así que a celebrar.

“Mi familia vio el partido desde el estadio con muchas ansias, felices y agradecidos por el hexa, cuando los fui a saludar mi mamá me dijo ‘mi amorcito, qué mejor regalo que este, que le dieron sus compañeras y el cuerpo técnico’, le respondí que gracias a Dios las tengo a ellas, logramos el éxito, fue una doble celebración porque nunca me había pasado, normalmente los torneos siempre terminan antes, pero bueno, esta vez por los parones se alargó y pensé que la final iba a ser el día de mi cumpleaños, pero no fue así”, comentó entre risas.

Viviana Chinchilla (7) nos confesó que esta semana será inolvidable para ella. (JOHN DURAN)

Proceso rudo

Este torneo lo valora de una forma especial porque para ella fue el que más pulseó en la cancha por varias situaciones que se dieron fuera de la cancha.

“Ha sido el certamen más complicado, nosotros tenemos muchas seleccionadas, hubo un tiempo donde yo era parte de esa seleccionadas, esta vez no fue así la verdad, desde antes del Mundial no era convocada, entonces con esto de los parones habían ratos donde sólo entrenábamos cinco jugadoras, aparte que teníamos como 13 jugadores de selección, algunas estaban con las semifinales el alto rendimiento y otras lesionadas.

“Sin embargo, las que quedamos siempre tratamos de dar lo mejor, sí afectó, pero no como nosotras pensábamos”, detalló.

Chinchilla resaltó que este triunfo es una muestra de que en Costa Rica se pueden hacer grandes cosas por el fútbol femenino a mejorarlo a nivel profesional y una de las claves de eso ha sido su técnico Wílmer “Pato” López.

“El profe Wilmer ha sido una una pieza muy fundamental para nosotros llegar al hexa, también el resto del cuerpo técnico, todos han tenido parte en ver esto, pero Wílmer nos da un valor grande a nosotras, donde todas las jugadoras tuvieron minutos, nos dio confianza, pese a que tiene un once titular, pero él lo dice así, que es demasiado difícil hacer una titular por la gran competencia.

“Él sabe bien que si me saca a mí y pone a otra compañera, lo hará igual o mejor, o entra una y me mete a mí será similar, eso hizo la diferencia y es algo que ningún entrenador lo hace tan bien como él”, sentenció.

Para la temporada que pronto comenzará, espera darle más dolores de cabeza a López en el buen sentido de la palabra porque tendrá más opciones para escoger su titular.

Van por más

La futbolista tiene seis títulos de campeona nacional con la Liga y uno con CODEA Alajuela, apenas terminó la celebración ya se enfocó por el hepta.

“Desde que fuimos campeonas por primera vez siempre nos poníamos en mente el siguiente objetivo, en este caso es el hepta y que este equipo no se canse de ganar, acá no tenemos límites, en la temporada regular tuvimos partidos malos, pero en las instancias finales nos transformamos, cueste lo que cueste iremos por el heptacampeonato”, concluyó.