Cantante nacional descubrió el talento oculto de Tray Bennett, exjugador del Saprissa

Tray Bennett, exjugador del Saprissa demostró que tiene talento para el canto.

El exjugador del Saprissa, Tray Bennett, tiene un talento oculto y fue descubierto por la cantante nacional Vanessa González.

El sábado por la noche, Vane y el exdefensor morado coincidieron en un evento privado, en el que González le pondría el sabor, con su voz. Pero hubo espacio para el karaoke y ahí fue donde Tray se lució.

El exdefensor se lució con la canción “A puro dolor”, del grupo puertorriqueño Son by Four, que se lanzó en el 2000, y es uno de los infaltables en el karaoke.

Cantante nacional descubrió el talento oculto de Tray Bennett

Vanessa subió un video de Tray cantando y le escribió “de las canchas a los escenarios” y Tray compartió el mismo escribiendo: “Vane González me tiró a la fama”.

En otros videos que compartió la cantante, se aprecia a Bennett bailando, junto con otros invitados de la fiesta.