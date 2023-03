Capaz y ahorita vemos a Jorge Luis Pinto dirigiendo en Costa Rica

Mientras que a Jorge Luis Pinto le está yendo mal, Alexandre Guimaraes es líder en el fútbol de Colombia, ambos dirigen a los equipos de Cali.

Aunque el duelo entre América de Cali y Junior de Barranquilla fue aplazado, el equipo escarlata sigue líder del torneo Apertura colombiano, disputada parcialmente la séptima fecha este fin de semana.

Alexandre Guimaraes tiene al América de Cali de primero. Fotografía: América de Cali

Los dirigidos por el brasileño Alexandre Guimaraes son primeros con 13 unidades. El América recibirá a los Tiburones el 23 de marzo, luego de que el partido previsto para este fin de semana se aplazara por un concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

En el segundo puesto se ubicó Atlético Nacional (12 puntos) tras imponerse 1-0 en su visita este domingo a Deportivo Pasto con un gol de Yerson Candelo a solo dos minutos de iniciado el encuentro.

De discreta campaña en el torneo local, pero clasificado a la tercera fase de la Copa Libertadores, Independiente Medellín goleó 3-0 a Águilas Doradas el sábado.

Aquil Alí sobre su deseo de tener a Jorge Luis Pinto para el otro torneo: “Si tiene interés va a llegar”

Pese a la derrota, los dirigidos por el exfutbolista Lucas González son terceros en la tabla con 12 puntos, mientras que Medellín quedó en la décima posición con 8.

En el cuarto y quinto lugar se ubicaron Boyacá Chicó y Envigado, ambos con 10 unidades.

El Deportivo Cali que dirige Jorge Luis Pinto perdió 2-0 ante Millonarios y atizó aún más su preocupación por el descenso, que le respira de cerca en la liga colombiana. Con suerte ahorita lo vemos dirigiendo en Costa Rica, recordemos que Herediano lo está pulseando.

Con la victoria, Millonarios quedó sexto en la clasificación y sumó nueve puntos, mientras que Deportivo Cali bajó a la posición 18 con 6 unidades.

Sobre el interés que presentó el Team, Pinto no dijo que no del todo.

“Yo le agradezco a don Aquil, ahorita pronto no puedo, tengo un compromiso con el Deportivo Cali, que adquirí por sentimiento y todo, es difícil para mí ahorita. Vamos a mirar a ver qué propone, sinceramente no he hablado con ellos” respondió el timonel colombiano a Teletica Deportes semanas atrás.

Aunque todos sabemos que cuando un equipo anda mal, al primero que ponen en la mira es al técnico, por lo que los florenses deben estar atentos.

Jorge Luis Pinto es muy querido en Costa Rica. Foto tomada de Facebook.

Herediano confirma que tantea a técnico que hizo campeón a Alajuelense