Capitán de Alajuelense detalla punto en el que han madurado de cara a las fases finales

Giancarlo González vive en el hoy únicamente, sin adelantarse a un futuro que aún no tienen amarrado. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense ha sufrido golpes duros en los últimos torneos durante las fases finales, muchas veces la presión del favoritismo le pesó y terminó lamentado derrotas dolorosas.

Giancarlo González, capitán rojinegro, tiene claro que su equipo ha madurado por los golpes, destacó la resistencia que han adquirido y que a la final llegan cargados de motivación y convicción.

“Tenemos nuestra esencia, por ahí en los momentos que hemos tenido problemas fue que dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero este equipo ha madurado, es fuerte, vamos paso a paso como lo hemos dicho a través del torneo y lo importante aquí es que tenemos este pase a la final.

“Uno madura de los obstáculos que se le ponen en el camino, este torneo para nosotros no ha sido fácil, ni todo llano, el equipo ha mejorado, ha tenido la humildad de corregir, de reconocer errores y saber qué podemos mejorar y saber a qué le podemos sacar más provecho”, comentó.

En las quinielas de muchos, el favorito en esta ocasión es Saprissa, por lo hecho en la primera fase, su momento deportivo y rendimiento reciente, además porque con ganar esta serie serían campeones, a diferencia de los rojinegros que necesitan alargar la serie para ir por dos partidos más.

“Yo la verdad no tengo tiempo para pensar quién es favorito o no, simplemente me entrego en el día a día para lograr que este equipo mejore en lo que tenga que mejorar y sea contundente en las opciones que tenemos, por eso no me fijo en eso.

“Tenemos dos partidos más que tenemos que aprovechar, que no los hemos ganado para buscar el resultado que nos lleve al campeonato. Si usted piensa que son cuatro partidos, tal vez se escucha largo, pero por eso digo que pensamos solo en esta serie, no tengo cabeza ahorita para pensar en dos partidos más, solo en el ahora”, finalizó.