Capitán del equipo que arrasa en la “Champions norteña” estuvo bajo el mando de Jeaustin Campos

Luis González, capitán del equipo de Peñas Blancas de San Ramón, tuvo un paso por la primera división e incluso estuvo bajo el mando del técnico Jeaustin Campos.

Luis González se mandó dos goles de tiro libre ante Los Amigos del Fútbol. (Cortesía )

Peñas Blancas es uno de los equipos que participa en el campeonato La Amistad de San Carlos, conocido como la “Champions norteña”.

El torneo está conformada por 20 equipos, divididos en cuatro grupos. Es la edición 46 y, en esta ocasión, por un tema de pandemia, van a clasificar los cuatro primero de cada grupo a octavos de final, ya que normalmente se inscriben más equipos.

“Wicho” González, de 20 años, jugó con San Carlos cuando el técnico era Campos y todo el conocimiento que adquirió lo pone a disposición de Peñas Blancas, que lleva dos triunfos en dos partidos, con diez goles a favor y solo uno en contra.

Él salió del profesionalismo por un asunto personal, pero espera mostrar sus condiciones y oír ofertas si otro club se interesa. Ha jugado también para San Ramón y Barrio México en segunda división.

Su aporte al equipo ha sido fundamental, sobre todo, en los tiros libres, en lo que es un experto. Este domingo, en el triunfo 5-1 sobre Los Amigos del Fútbol, se lució con dos pepinazos mediante esa vía.

“Lo primero que tenemos en mente es clasificar, es lo más importante, y lo segundo, Dios primero, poder quedar campeones.

“Lo que hablamos nosotros es no fijarnos en los otros equipos, más bien enfocarnos en nosotros, en qué fallamos y cómo podemos mejorar”, expresó.

Añadió que han ganado ambos partidos con mucha solvencia y contundencia gracias a la unión de grupo que tienen.

“El grupo está unido, tanto en la cancha como fuera, existe el apoyo de los directivos, están pendientes de todo, de cosas extra fútbol y eso ayuda mucho a un equipo, sea profesional o no. Si hay buen camerino, los resultados se van a dar”, expresó.

Dice que como capitán siente una responsabilidad mayor, pero la asume con mucho carácter.

“Usted sabe que si lo ponen a uno es porque cree en uno. Tengo la jerarquía para asumir el rol del equipo, siempre me he caracterizado por sobresalir y estar pendiente de mis compañeros por si me necesitan”, comentó.

Hoy en día, aparte de jugar con Peñas Blancas, trabaja en una empacadora. “Usted sabe, uno necesita ayuda económica y por eso hay que trabajar”, expresó el joven.

“No seguí jugando (profesionalmente) por decisiones personales, pero si se da alguna oportunidad lo valoro, si es algo bueno para mi sería muy provechoso. No me cierro las puertas. Falta mucho camino y estoy enfocado en el equipo”, comentó.