Capitán del Santos se levanta poco a poco luego de un año de inactividad

Osvaldo Rodríguez es el capitán del Santos y el año pasado estuvo fuera de la cancha por lesiones en sus rodillas. Prensa Santos. (Prensa Santos)

El capitán del Santos, Osvaldo Rodríguez, va recuperando su nivel poco a poco, luego de que prácticamente se perdiera un año, debido a que fue operado en ambas rodillas e iniciando el Clausura presentó una lesión muscular.

El jugador, de 32 años, volvió a la titularidad con el cuadro caribeño en el juego ante Saprissa y contó cómo se va incorporando al equipo, que asumió para la presente campaña el técnico Randall Row.

¿Cómo se siente luego de las lesiones que lo han aquejado en el último año?

Voy regresando, apenas, es mi segundo partido, me siento bien, pero evidentemente en la parte física me falta mucho para estar a tope, en mejor nviel, pero creo que los minutos me lo irán dando

Tengo casi un año y dos meses de no jugar dos partidos seguidos, ha sido complicado, he tenido varias lesiones, unas muy importantes, otras de menor cuidado, pero bueno, Dios quiera que se me hayan ido estas lesiones y recupere el nivel, siento que las lesiones llegaron en un muy buen momento para mí y el equipo, estábamos peleando cosas importantes, estábamos en la Liga Concacaf y ese es mi anhelo, volver a mi nivel, volver a ayudar al equipo y ayudar a salir de la situación difícil en la que se encuentra el equipo.

- ¿Lleva un trabajo diferenciado para evitar recaídas?

Estoy manejando más las cargas, tuve operaciones de las rodillas y cuando volví quería hacerlo al cien por ciento, empezar enchufadísimo, entonces ahí fue donde me pasó factura la parte muscular, porque precisamente la última lesión que tuve fue por un desgarro.

Quise empezar de una, el primer juego fui titular y luego me lesioné, tengo las dos rodillas operadas, entonces debo aprender a manejar mejor las cargas, espero estar al cien al cierre del torneo y si no puedo, espero hacerlo para el próximo.

En este momento, los caribeños están en la sétima posición del campeonato, con 19 puntos. José Cordero. (Jose Cordero)

- ¿Cómo analiza la situación del equipo?

Es difícil empezar el torneo viendo la tabla hacia abajo, en nuestro fútbol tenemos que ser muy ecuánimes, saber que las cosas a veces no salen y cuando salen, en una seguidilla, tres partidos seguidos, nos dan un empujón en la tabla, hemos sufrido derrotas, pero en estos casos es cuando debemos tener cabeza fría, hemos perdido dos juegos, pero creo que el funcionamiento no fue del todo malo.

Usaré una frase trillada, pero debemos seguir trabajando, apoyar al cuerpo técnico, la comunidad también se inclinó en apoyo hacia nosotros como hace tiempo no lo hacían y debemos salir adelante.

- ¿Cómo valora el trabajo de Randall Row?

Creo que llegó en un muy buen momento al equipo, luego de la salida de Erick Rodríguez hubo unos cambios muy abruptos, cuando llegó costó un poco, porque los cambios no eran fáciles.

Tiene mucha capacidad, en la parte del camerino lo hace bien, cuando debe apretar lo hace, cuando debe ser conciliador lo hace y a nivel personal, creo que cuando un entrenador tiene la credibilidad del grupo hace las cosas más fáciles y en nuestro caso, eso pasa con el profe.