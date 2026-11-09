Capitanes del Saprissa se defienden de la polémica arbitral y le responden a Kliver Gómez tras referirse a ellos

La polémica del penal no sancionado de Mariano Torres sobre Kliver Gómez en el cierre del juego de Saprissa contra Puntarenas dejó mucho que decir.

Los capitanes morados salieron en defensa del club ante las críticas por la labor del VAR y del silbatero central.

Luego del encuentro, Kliver Gómez aseguró que la acción había sido penal, pero que la presión que ejercen hombres como Kendall Waston o Mariano influye mucho en la decisión del árbitro. Ante esto, los futbolistas morados se defendieron y justificaron la determinación del silbatero.

Mariano y Kendall salieron en su defensa por la polémica del penal ante el Puerto. (JOHN DURAN/John Durán)

“No escuché las declaraciones de Kliver ni vi la repetición de la jugada, pero en la acción estoy implicado; entonces yo sé y sentí lo que pasó, pero lo que le decía al árbitro es que no todos los contactos son falta, es un deporte de contacto y hay que ver si los contactos los desestabilizan o lo hacen caer, o si con un contacto se deja caer; eso es lo que digo, pero al final el partido lo ganamos justamente”, señaló Mariano Torres.

Kendall Waston, otro de los capitanes del Monstruo, no quiso entrar en muchas polémicas, pero sí dio su opinión al respecto.

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“Ya vas a entrar con la polémica, qué lindo (le dijo Waston al periodista Johansen Villalobos de Qué Golazo Mae, quien fue el que le consultó a Kliver, Kendall y Mariano sobre esta controversia), pero no hay nada que decir.

“Al fin y al cabo, es la interpretación del árbitro con el VAR y yo puedo decir muchas cosas, como que él se esté dejando caer en el área para buscar el penal, pero él (Gómez) va a pensar de una manera y yo voy a pensar de otra”, indicó el defensor.

El Monstruo terminó ganando 2-1, pero la jugada entre Kliver y Mariano fue en el tiempo de reposición, por lo que con esa acción el duelo pudo finalizar empatado y con ello los saprissistas hoy no estarían en el liderato del Apertura 2026.