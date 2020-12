“Es importante tener siempre sangra nueva en los equipos, que no han ganado títulos, que quiere surgir. Eso beneficia a la gente de experiencia, que no se puede esconder porque hay jóvenes con condiciones y eso les ayuda a mejorar en el sentido de que no se pueden descuidar, más si los jóvenes dan la talla en partidos claves, porque pueden ser una buena competencia”, manifestó.