Carevic respira: Cartaginés remonta ante San Carlos y se consolida en zona de clasificación

Cartaginés y Andrés Carevic vuelven a respirar tras una semana muy positiva, tras lograr la clasificación a la Concacaf Champions Cup luego de derrotar al Motagua, y ahora con una valiosa victoria 2-1 ante San Carlos por el campeonato local.

El cuadro brumoso no conseguía un triunfo, por el torneo nacional, desde septiembre ante Sporting, por lo que algunas dudas llegaban al equipo, que además del desgaste y las lesiones, enfrentaba un panorama complejo.

“Nosotros venimos arrastrando el esfuerzo desde hace mucho tiempo. En las últimas jornadas siempre tuvimos cinco o seis bajas, eso nos ha resultado difícil. Por eso le damos valor al jugador, al plantel, por el esfuerzo, por todos los partidos y bajas, y aun así el equipo se ha sostenido”, dijo Carevic en conferencia de prensa.

El técnico argentino se mostró contento por el parón de selecciones. “Es muy bueno para nosotros, porque podremos recuperarnos del trajín que hemos tenido.

Andrés Carevic se mostró satisfecho luego de vencer a San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Este parón nos va a servir para recuperarnos. Estos mismos jugadores han tenido la mayoría de minutos, es lo que tenemos por todo lo que nos ha pasado durante el torneo. Estamos en una buena posición de aquí al final; hay que seguir trabajando duro. Es un cierre difícil para todos”, añadió.

Sobre el rendimiento de los anotadores, Alfaro y Quiroga, Carevic se refirió al nivel de sus futbolistas.

“Con respecto a las opiniones, las respeto, pero nosotros estamos acá, todos los días trabajando. Me nombran a Mauro y a Bernald, pero acá todos los jugadores trabajan duro. Nosotros siempre confiamos en los futbolistas, pese a las opiniones, que son respetadas. Hoy ellos anotaron, también lo hicieron en Honduras. Somos un equipo, se trabaja en equipo y se ganó el equipo”, acotó.

En el tema de evitar los fantasmas de las últimas jornadas, como pasó en torneos anteriores, Carevic hizo referencia al deseo de no repetir esos malos momentos.

Mauro Quiroga fue el autor del primer gol de Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros vemos las cosas positivas. Han pasado cosas acá en el pasado, pero nosotros vemos el presente. Nos queda un cierre difícil, pero a los demás también. Haremos el mayor esfuerzo para estar dentro de los cuatro”, afirmó el entrenador del conjunto brumoso.