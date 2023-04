Carlo Ancelotti cree que tres piezas claves del Real Madrid continuarán con el equipo

¿Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric seguirán en el Real Madrid la próxima temporada? El entrenador blanco Carlo Ancelotti señaló este viernes en rueda de prensa que tiene confianza en que el trío estelar de veteranos firme la renovación de sus contratos, que expiran en junio.

“Lo creo, pero el día que paren, algo va a cambiar, el futuro del club tendrá otra línea. Tenemos fantásticos jóvenes como Tchouameni, Valverde, Camavinga, Ceballos... Van a marcar una época, pero diferente”, dijo el técnico italiano.

Modric y Benzema son figuras del Real Madrid. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Benzema llegó al Real Madrid en 2009, Modric lo hizo en 2012 y Kroos dos años después. Han formado parte de la columna vertebral del equipo que ha ganado cinco Champions desde 2014.

“Los veo como siempre, pueden tener momentos de mejor nivel o peor. Es normal, les pasa a todos. Hay que evaluarlos no por la edad, si no por lo que hacen. Su manera de manejar los partidos es única, no la puede comprar ningún mercado del mundo. La edad te quita, pero te da cosas también”, explicó sobre la importancia del trío.

El técnico blanco también elogió al brasileño Vinicius, autor de un gol en la victoria 4-0 del miércoles en semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona, un resultado que significó la clasificación blanca para la final. En ese partido Benzema firmó su segundo triplete consecutivo tras el que logró ante el Valladolid (6-0) el domingo.

“El techo de Vinicius es su continuidad, siempre está bien físicamente, a tope. Para marcar la diferencia en el fútbol actual se necesita continuidad”, dijo, reconociendo que el brasileño ha tenido “un plan específico para mejorar el disparo final”.

El Real Madrid, a 12 puntos del Barcelona en la Liga, recibe el sábado al Villarreal. El miércoles disputará, también en el Santiago Bernabéu, la ida de cuartos de la Champions contra el Chelsea.