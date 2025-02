Carlo Ancelotti explotó por el arbitraje y considera injusta la expulsión de Jude Bellingham

Jude Bellingham fue expulsado en el juego contra el Osasuna y el entrenador Carlo Anchelotti consideró que la decisión del central fue injusta. Foto tomada de RTÉ Sport. ( Foto tomada de RTÉ Sport./Foto tomada de RTÉ Sport.)

El juego entre Osasuna y Real Madrid, por la jornada 24 de la Liga Española terminó en polémica, por lo que consideran una injusta expulsión en el equipo blanco.

El entrenador de los merengues Carlo Ancelotti expresó que el delantero no tuvo que ser sancionado por el central José Luis Munuera Montero, quien lo castigó por decir un improperio en inglés y de acuerdo con el técnico, el jugador dijo otra cosa.

“Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada, (el árbitro) se ha equivocado en la traducción y nada más”, comentó Ancelotti este sábado después del 1-1 de sus pupilos en El Sadar. No en vano, Bellingham recibió esa roja directa por protestar en el minuto 39.

“Ha sido un partido a nivel futbolístico que lo hemos empezado muy bien y lo hemos acabado bien, también con uno menos. Creo que la tarjeta roja a Bellingham... Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho ‘fuck off’, no le ha dicho ‘fuck you’; entonces creo que ahí se ha equivocado porque la traducción de ‘fuck off’ en español es ‘no me jodas’, que creo que no es algo ofensivo”, explicó el técnico.

El entrenador Carlo Ancelotti fue muy crítico con la labor del arbitraje. AFP.

Un trato inadecuado

Además, Ancelotti sugirió que su equipo ha recibido últimamente un trato poco adecuado por parte de los árbitros.

“Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos, no tengo ganas de añadir más porque, de verdad, quiero estar en el banquillo el próximo partido y no me tires dentro de esto”, esquivó mayor polémica.

“Lo han visto todos lo que ha pasado en estos tres partidos, el VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no ha revisado situaciones en el área contraria, como ha pasado hoy al principio del partido. Había dos o tres situaciones que se podían revisar, que en nuestra opinión se tenían que revisar y no las ha revisado”, añadió.