Carlos Barahona reconoció que tuvo ofertas del extranjero cuando era buscado por Saprissa

Carlos Barahona reconoció que tuvo ofertas del extranjero. (Rafael Pacheco Granados)

El defensor del Cartaginés Carlos Barahona reconoció que tuvo ofertas de clubes del extranjero cuando era pretendido por el Saprissa.

El joven jugador manifestó que recibió propuestas de Europa (no detalló en cuáles países) y en Chile, pero al final no se concretaron.

“Siempre manejamos este tema a callado, mi representante (Andrés Imperiale) y yo, pero salió a la luz, en las primeras jornadas no pude jugar por lo mismo, le puedo decir la verdad, pero al final se resolvió todo y estoy muy contento”, afirmó luego del juego contra los morados.

“Todos estos partidos son finales y está cerradá la lucha en la parte de arriba de la tabla”. — Carlos Barahona

Carlos anotó el gol de Cartaginés el sábado pasado y luego de la anotación besó el escudo de la camisa, hecho que le ardió bastante a los morados, cuando se aseguró en cierto momento que ya estaba firmado.

LEA MÁS: Dirigencia del Cartaginés: “Hay estadios que no cumplen e igual ellos tienen la licencia”

“Es mi equipo, estoy agradecido con Cartago, con don Leo (Vargas, presidente), con Leo hijo (Vargas, gerente), siento un amor muy grande por Cartaginés, lo demuestro en los partidos.

“Lo de Saprissa ya pasó, puedo decir que está superado y ahora estamos trabajando para clasificar”, dijo el defensor de 20 años.

La motivación

-¿Qué lo motivó para quedarse en el cuadro brumoso?

“Se lo dejé todo a mi representante y me quedé en Cartago porque la afición me quiere, el equipo me quiere y lo que pasó anteriormente son oportunidades que a veces llegan, pero Cartaginés es un equipo grande.

“Yo lo que quiero es salir al exterior, un equipo que me quiera de acá es importante, pero quiero ser legionario y sé que estando acá lo puedo conseguir”, destacó.

El muchacho se perdió las primeras fechas del certamen por la novela que se armó sobre su renovación. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El jugador es consciente que valoró que una posible llegada a Saprissa también le podría abrir las puertas al fútbol internacional.

“Todo eso lo tomé en cuenta, pero al final no se dio la oportunidad y sé que estando acá se me va a dar, Dios primero y estoy trabajando para conseguirlo.

LEA MÁS: Carlos Barahona señala a jugador del Saprissa por darle de aruñazos

“Saprissa es de los equipos más grandes de América, es imposible no sentirse halagado que lo quieran contratar a uno, pero no me basé tanto en lo económico, porque en Cartaginés me han dado mucho y salí campeón acá”, añadió.

1080 — minutos suma en este torneo Carlos Barahona

A nivel personal, el muchacho de San Rafael de Oreamuno contó que sus abuelitos, Santiago y Marlen, estaban felices con la oportunidad que se le estaba presentando y aunque les dolía que Carlos pudiera dejar al club de sus amores, siempre lo apoyarán en el equipo en el que esté.

“Mis abuelos están muy bien, felices porque ya me ven jugar y al final yo todo lo hago por ellos, por darles lo mejor”, comentó.

Una vez que se recuperó de una lesión, el defensor ha sido de los jugadores más regulares en el once de Paulo César Wanchope.