Carlos Barahona rompió el silencio y habló sobre su detención y cuál es su situación legal

Carlos Barahona habló por primera vez de su situación legal. (Cartaginés/Cortesía)

El futbolista Carlos Barahona fue detenido hace dos semanas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Oreamuno de Cartago, bajo sospecha de vincularse a una red de préstamos informales conocidos como “gota a gota” y de extorsiones.

El defensor del Cartaginés pasó tres días detenido, entre el 14 y el 16 de octubre, hasta que lo dejaron en libertad con medidas cautelares mientras la Justicia investiga su caso. Desde entonces, el jugador no había dado declaración alguna, hasta este domingo.

Luego del partido ante San Carlos, el zaguero se detuvo ante los medios y dio su versión de los hechos y contó cómo está su situación jurídica.

“La verdad es que todo lo que se dice es falso, la realidad de las cosas es totalmente diferente; yo sí quiero aclarar que yo no soy un prestamista, que tampoco pertenezco a ninguna banda, eso es totalmente falso”, afirmó.

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Carlos Barahona señaló a un excompañero de fútbol

Carlos afirma que todo es una situación que habría sido creada por un excompañero con tal de perjudicarlo, de quien no dijo su nombre, pero se trataría, al parecer, de José Gabriel Vargas.

“Ya mi abogado aclaró quién es la persona que está detrás de todo esto, que es la misma persona que nos estafó a todos los futbolistas y dejó a muchas familias sin nada, yo estoy tranquilo, se lo dejo a mi abogado, él se encarga de todo eso y yo a seguir para adelante.

“He sido muy fuerte mentalmente y todos los partidos los estoy sacando bien, gracias a Dios”, añadió.

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Carlos Barahona afirma que su relación con los aficionados es buena y respetuosa. (Rafael Pacheco Granados/Foto: Rafael Pacheco.)

Barahona afirma que lo que más lo entristece es el daño a su imagen y reputación, porque se está vendiendo toda una historia que es falsa.

“Cuando salí vi todo lo que están diciendo de mí y es lo que me pone triste, porque nada de eso es cierto. Este problema lleva más de dos años desde que nos estafaron a todos los futbolistas y hemos estado ahí viendo a ver qué pasa.

“Esta es la misma persona que está detrás de todo eso, no es que yo pertenezca a ninguna banda, ni que preste plata ni nada, nunca he prestado pero ni cien colones. No he tenido contacto con esta persona, pero todos los detalles se los dejo a mi abogado, que es el que sabe todo eso”, contó.

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El defensor habló de las reacciones de la gente en la calle

Sobre las reacciones de la gente en la calle y lo que le dicen, afirma que la mayoría ha sido muy amable y respetuosa con él.

“Bien, bien, en la calle cuando me topo gente casi que solo me hablan de fútbol, casi no me hablan de eso, la verdad es que yo siempre trato de aclarar las cosas, porque se habló mucho, la mayoría de gente o cierto sector de la prensa habla sin saber.

“Cuando yo salí me di cuenta de muchas cosas y decía: ‘¿Cómo dicen eso, si nada de eso es verdad?; yo estoy tranquilo, pues sé lo que soy y la familia que tengo”, dijo.

¿La situación podría afectar una convocatoria a la Selección de Costa Rica?

Sobre si toda esta situación podría perjudicarlo para una nueva convocatoria a la Selección de Costa Rica, también se refirió.

“No sé, no sé la verdad, ahora con el paso de los días, de todo lo que viene, se va a aclarar todo y por eso digo que mi abogado ya aclaró todo, yo nada más me esfuerzo y trabajo. Soy una persona muy disciplinada, me esfuerzo por darlo todo por el equipo, velo por mi familia, por mis abuelos”.

Barahona finalizó diciendo que es una persona muy tranquila, familiar, que no es fiestero ni nada por el estilo.

“Soy de siempre estar en la casa, con mi hijo, mi familia, salir a comerme algo, pero nada de eso que se dice”.