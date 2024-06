Carlos Castro contó la historia de los curiosos saludos y apodos que tira por televisión

Los apodos de Carlos Castro se han hecho famosos en La Platea.

Carlos Castro ha dado muchísimo de qué hablar en el programa La Platea de TD Más, no solo por su afición a Alajuelense y las duras críticas que muchas veces ha hecho a los rojinegros, sino por otro detalle que arranca muchas risas como lo son sus famosos saludos.

Comejen o Lustre de queque son solo algunos ejemplos de esos apodos que si nos detallamos a explicar podemos pasarnos de la raya, por lo que mejor lo dejamos ahí, pero el exlateral de Alajuelense no tiene problemas en decirlos al aire en el programa.

Algunos son tan verdaderamente creativos que le preguntamos si es que son invención suya o solo los ha escuchado y entonces los repite hasta en televisión.

“Usted sabe que el alajuelense es así, de mucho vacilar, joder y de poner apodos, pero claro que son reales, son auténticos, eso sí, cuando tengo la posibilidad de tirarlos, primero les digo a ellos (en el programa) porque son cosas que se dicen al aire en el momento, pero sí, claro, son reales”

La cosa ha escalado a tal nivel que Castro reconoce que cuando la gente se lo topa, además de hablarle de la Liga, ya más de uno le comentan los apodos y se mueren de risa, pero tampoco es nada ensayado ni preparado, sino pura fisga de su parte.

“Es que es algo que salen de repente, uno de repente se acuerda y sale el comentario, a veces le digo a Mambo, Alemán o Gaby y sale espontáneo, tampoco es algo que sale planeado”.

Lo bueno de los apodos es que como Carlos no dice nombres, entonces los afectados pasan anónimos salvo en el pueblo, donde sí los reconocen.

“He tirado un montón, Comején, Lustre de queque, Tiburón blanco, Muñeco de tumba, Monstruo de laguna que es muy querido en el pueblo de nosotros, alguien a quien queremos mucho, todos son personajes de Alajuela.

“Esto es parte del vacilón, a mí me han puesto un montón, tengo como mil apodos, me los recordaban mucho cuando jugaba, pero tampoco soy de poner apodos, porque yo no los pongo, sino es algo que ya es global que el alajuelense hace”, explicó con la fisga típica del manudo.

Carlos Castro espera una mejoría en las laterales

Carlos Castro espera que con la llegada de Ronald Matarrita, la lateral izquierda de Alajuelense mejore. (EMILEE CHINN/Getty Images via AFP)

En un tema más serio, pero del que también sabe muchísimo, le consultamos a Carlos Castro cómo ve la llegada de Ronald Matarrita a Alajuelense y si finalmente la Liga podrá resolver la bronca en sus laterales, el cual arrastra desde hace varios torneos.

“Para mí es claro que los dirigentes andan buscando las soluciones, lógicamente si no se gana el título para nosotros es claro que no se alcanzan los objetivos y eso marca mucho de todo lo que se hace. Alajuela siempre está disputando finales, pelea al título, pero circunstancias en los partidos dan al traste con el título.

“Las alas son de esos factores que se ha hablado mucho, hay muchas cosas que pasan y se ven, pero ahora con la llegada de Matarrita tiene mi apoyo, lo veo bien, es un jugador de la casa, esperemos que venga a aportar como sabemos que lo va a hacer”, opinó.

Aunque no ha jugado desde el año pasado, Ronald se proyecta a ser el titular en la banda izquierda, con un Ian Lawrence que iría a banca junto al joven Wálter Ramírez, que será ascendido de ligas menores para ir tomando experiencia.

Suhander Zúñiga tendría todo listo para dejar el club, luego que ya habría finiquitado su contrato.