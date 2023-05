Carlos “el Zorro” Hernández se metió en otra polémica

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos “el Zorro” Hernández se metió en una nueva polémica y una vez más por defender a su equipo.

El Zorro ya ha reconocido que se ha metido en broncas por sus comentarios en redes sociales.

“Seré honesto, a veces por ser muy sincero, me he comido mis broncas, pero tengo esa particularidad de ser directo, decir las cosas como son, lo manejo tranquilo”, le dijo a La Teja el 18 de mayo pasado.

Carlos Hernández le respondió a Gerardo Coto Cover. (Rafael Murillo)

En esta ocasión, Hernández le contestó al estadígrafo Gerardo Coto, el Zar de las Estadísticas. Coto puso en su Twitter. Resumen de la serie: Saprissa no quiso jugar en Alajuela, LDA no quiso jugar en Tibas. La diferencia, a la Liga no le expulsaron a nadie”.

El Zorro le respondió: “La diferencia es que la Liga no hizo nada para que le expulsaran alguno”.

¿Usted qué cree?